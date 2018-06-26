Названа причина разгромного поражения россиян от Уругвая

Эксперты рассказали, почему от российской сборной по футболу на ЧМ-2018 в Самаре отвернулась фортуна. В частности, президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов считает фарт причиной победы Уругвая.



Удача, которая сопутствовала России на двух первых играх с Саудовской Аравией и Египтом, отвернулась от наших спортсменов. По словам Любимова, такое в футболе случается часто.

"Если проанализировать первые матчи сборных, то обычно, если команда начинает очень здорово и выигрывает с разницей в четыре мяча, то в конце концов где-то начинает тормозить", – цитирует специалиста НСН. Он подчеркнул, что большой вес в этом виде спорта имеет фарт.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев полагает, что нашим футболистам результат непринципиален. "Они богатые люди, зачем им результат? Они свои деньги и так получат. Они больше думают о своем здоровье", – заявил он.

По мнению экс-защитника ЦСКА, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Пономарева, в игре было слишком много экспериментов. "К тому же Уругвай – поприличнее команда, чем те две, что нам до этого попадались", – прокомментировал поражение российской сборной эксперт.



3:0: сборная России уступила Уругваю

Высказались о проигрыше и судействе на матче сами игроки. "Мне показались странными некоторые решения. Вообще показалось, что арбитр – чудак, как-то все воспринимал с улыбкой. Ему говоришь, а он улыбается", – цитирует Александра Самедова "Спорт-Экспресс".

"Судейство не очень понравилось. Понятно, что дело не в судействе, проиграли сами, но все фолы 50 на 50 трактовались в пользу Уругвая. Смысл ему помогать? Он и так сильный", – заявил Артем Дзюба.

Стал известен соперник сборной России по матчу 1/8 финала ЧМ-2018. Подопечные Станислава Черчесова сыграют со Испанией. Игра состоится в 17:00 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Ранее Россия проиграла Уругваю в Самаре со счетом 3:0.