Кусака Суарес угрожает российским футболистам

Россия и Уругвай разыграют первое место в квартете А на ЧМ-2018. Матч состоится 25 июня в 17:00.



Состязание пройдет на "Самара Арене". У обеих команд в копилке уже по две победы. Российским футболистам в поединке с южноамериканцами хватит и ничьей.

Сборная России сыграет без Алана Дзагоева, передает "Газета.ru". А вот у наших соперников – в избытке звезд мирового масштаба. Чего тосит один только Луис Суарес, известный своей любовью куснуть конкурента. Бомбардир может стать для подопечных Станислава Черчесова большой проблемой.

Пока не ясно, даст первое место российской сборной хоть какое-то преимущество. Скорее всего, в 1/8 финала играть придется с лидирующими в группе В Испанией и Португалией. Если ориентироваться на слова наставников сборных Станислава Черчесова и его оппонента Оскара Табареса, то и для России, и для Уругвая, принципиально добиться положительного результата в третьем матче группы.

ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия состоялась на стадионе "Лужники" в Москве.