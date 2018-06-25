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Спорт

России предрекли неожиданный результат в матче с Уругваем

Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Russak
Эксперты и деятели спорта дали прогноз на заключительный матч россиян в рамках группового турнира ЧМ-2018 против Уругвая. По мнению большинства специалистов, у отечественных спортсменов есть единственный беспроигрышный вариант – показать агрессивную игру.
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Бывший нападающий "Динамо" и тренер, взявший с олимпийской сборной России по футболу золото ОИ-88 в Сеуле Анатолий Бышовец назвал предстоящий матч "бескровным побоищем". "Помашут немножко руками, может быть, обменяются мячами", – заявил эксперт.

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По мнению Бышовца, сборная Уругвая — полное разочарование и "команда слесарей", передает "Московский Комсомолец". Специалист убежден, что ни одна из команд не прыгнет выше головы. "Нельзя говорить, что это будет договорная ничья, но никто убиваться не будет. У нас солидное преимущество по разнице мячей, поэтому мы выйдем с первого места", – резюмировал он.

Президент Клуба истории спорта Александр Любимов, в свою очередь, полагается на статистику, которая говорит не в пользу российской команды. Он напомнил, что если футбольные сборные отлично показывают себя в первых матчах, то в дальнейшем везение, как правило, покидает их. Однако Любимов добавил, что это лишь статистика и "надо верить в нашу команду", передает НСН.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что встреча завершится вничью. "Сборная Уругвая напичкана большими мастерами. Если Кавани со своим партнером выйдет на свой уровень, то нам будет сложно в обороне. В средней линии тоже достаточно хороших игроков", – убежден специалист.

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев, в отличие от коллег, смотрит на шансы национальной команды с приличной долей оптимизма. "Если наши будут атаковать – получится игра. Главное в футболе – это движение. С учетом того, как россияне показали себя в предыдущих играх, то должны сегодня выиграть со счетом 2:0", – спрогнозировал экс-защитник ЦСКА.

Напомним, что Россия готовится к встрече в заключительном матче группового раунда ЧМ-2018 с футболистами Уругвая. Игра состоится 25 июня в 17:00 в Самаре.

Автор: Михаил Вштанов25 июня 2018, 15:34
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