Жуткие подробности резни на базе сборной России по футболу

Стали известны детали убийства 55-летнего повара 28-летним официантом-украинцем в ресторане "Спорт-Поинт" в комплексе "Олимпийская деревня Новогорск" в Химках. Трагедия произошла 24 июня прямо на кухне заведения.



Погибший Сергей был поваром по вызову, которого привлекли на один день в ресторан в связи с большой нагрузкой в период ЧМ-2018. Конфликт с официантом Дмитрием возник у него около 14:00. Он тоже был новичком в заведении, отработав до трагедии всего два дня.

Выяснилось, что у Дмитрия на иждивении находится жена на пятом месяце беременности, передает "Московский Комсомолец". Мужчина понравился администрации ресторана своими профессиональными качествами.

Самое ужасное, что на убийство он решился после разговора с супругой по телефону. Судя по всему, беседа была тяжелая и заняла два часа. Все это время, пока Дмитрий общался на улице, Сергей выполнял его работу. Скорее всего, это и послужило причиной ссоры мужчин.

По данным следствия, официант наносил удары повару сервировочными ножами и буквально его исколол. Сергей выбежал в зал, истекая кровью, добрался до холла и там упал замертво.

Свидетели инцидента рассказали, что Дмитрий раньше не производил впечатления агрессивного человека. В момент трагедии же он был невменяем.

Отметим, сборная России по футболу, которая тренируется на этой базе, уехала в Самару на матч. Иногда спортсмены посещали этот ресторан.

