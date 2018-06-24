Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу состоялась встреча сборных Англии и Панамы. Новички мундиаля уступили одной из самых титулованных команд со счетом 1:6.

Единственный гол в составе сборной Панамы забил Филипе Балой. У англичан отличились Гарри Кейн, Джон Стоунз и Джесси Лингард. "Три льва" вырвались в лидеры группы: они делят первое место с бельгийцами, уступая им только по вторичным показателям.