Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу состоялась встреча сборных Англии и Панамы. Новички мундиаля уступили одной из самых титулованных команд со счетом 1:6.
Единственный гол в составе сборной Панамы забил Филипе Балой. У англичан отличились Гарри Кейн, Джон Стоунз и Джесси Лингард. "Три льва" вырвались в лидеры группы: они делят первое место с бельгийцами, уступая им только по вторичным показателям.
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