США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал

Глава американского антидопингового агентства USADA потребовал от FIFA проверить российскую сборную на допинг после серии побед в ЧМ-2018. Специалист убежден, что "наивно" верить в честность хозяйки Кубка мира после прошлых скандалов.

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