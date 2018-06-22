США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал
После нескольких побед отечественных футболистов эксперт особенно настаивает на том, что сборная России "должна быть агрессивно проверена на допинг, чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира". Он отметил, что внезапные улучшения спортивных результатов всегда должны быть тщательно исследованы.
Представители FIFA отреагировали более чем адекватно. Международная федерация футбола заявила, что не будет комментировать слухи и взятые с потолка версии в разгар проведения турниров, сообщает издание Telegraph.
Примечательно, что еще до старта мундиаля FIFA называла российскую футбольную команду "одной из самых проверенных на допинг сборных". Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков связал заявления американского специалиста о дополнительной проверке наших спортсменов на допинг с обычной злобой, пишет РБК.
Врач национальной сборной Эдуард Безуглов также не остался в стороне. Он сообщил, что футболисты в период подготовки к мундиалю сдали более 300 допинг-проб, и все они оказались чистыми.
Напомним, что россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России удержала первую строчку в группе А.
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