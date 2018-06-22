Лучший российский игрок на ЧМ-2018 расслабился с молодыми близняшками
18-летний Даниил Черышев признался, что души не чает в старшем брате. Несмотря на значительную разницу в возрасте, у парней много общих интересов.
"Он для меня как второй отец", – заявил Даниил. Парень рассказал, что ездит к брату в Кастилью, где ребята любят прогуляться по улицам города и сходить в кино.
Черышевы даже устраивали что-то вроде двойного свидания. Даниил поведал, что брат несколько раз брал его на вечерний променад, когда встречался со своей девушкой Кристиной, сообщает сайт "Комсомольская правда".
По словам родственника российского спортсмена, у возлюбленной Дениса есть сестра-близнец Мария, с которой ему было приятно проводить время. "Она даже в футбол играет в "Вилльяреале". Кристина тоже веселая. Мы постоянно смеялись, было очень весело", – отметил Черышев.
Парень добавил, что часто заводит с братом мужские разговоры о девушках, машинах и часах. Денис не привык к роскоши и не любит ссорить деньгами, но ему приятно делать подарки близким.
Даниил заверил: несмотря на известность, старший брат ведет весьма скромный образ жизни. Светским тусовкам и ночным клубам предпочитает книги и саморазвитие.
Напомним, что россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России удержала первую строчку в группе А.
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