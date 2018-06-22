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Разгромленные египтяне грозятся отобрать победу у России на ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Li Ga
Египетская футбольная ассоциация планирует обжаловать в FIFA судейство матча с российской сборной на ЧМ-2018. Специалисты убеждены, что рефери допускал грубые ошибки, которые повлияли на исход игры.
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Египетская сторона заявила, что подаст жалобу на судейскую бригаду, поскольку она была необъективна на прошедшем состязании. Утверждается, что рефери якобы проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов в эпизоде с падением форварда Марвана Мохсена в штрафной площади, передает сайт "Комсомольская правда".

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Президент Федерации футбола Египта Хани Абу Реда уверен, что после этого судья должен был назначить пенальти, пишет Ura.ru. Более того, он отметил, что в эпизоде с первый голом российской команды нападающий Артем Дзюба воздействовал на защитника Ахмеда Фатхи, нарушив правила. По словам эксперта, по этой причине египетский спортсмен отправил мяч в собственные ворота, сообщает "Газета.ru".

Стремления египетской стороны ухватиться за любой шанс "помахать кулаками после драки" более чем очевидны. 19 июня сборная России в Санкт-Петербурге не оставила соперникам ни единого шанса на победу.

Авторами двух блестящих голов стали Денис Черышев и Артем Дзюба. Еще один мяч египтяне забили в свои ворота.

После победы команды Уругвая над Саудовской Аравией во втором матче группового этапа ЧМ-2018 Россия обеспечила себе выход в 1/8 финала. Сборная Египта, а свою очередь, после поражения от россиян лишилась шанса выйти в плей-офф первенства.

Автор: Михаил Вштанов22 июня 2018, 08:31
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