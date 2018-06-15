Организаторы ЧМ-2018 удивились отсутствию зрителей на трибунах

Оргкомитет чемпионата мира по футболу намерен разобраться в причинах неявки нескольких тысяч болельщиков на матч турнира между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге. Сообщается, что почти все нижние секторы стадиона были полупустыми.



В Екатеринбурге на матче ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем присутствовало 27 тысяч болельщиков. При этом вместимость стадиона составила 35 тысяч мест.

Пустующие места на "Екатеринбург Арене" вызвали искреннее удивление и негодование у пользователей Сети. Многие болельщики не смогли попасть на матч, потому что билеты якобы кончились. Однако теперь люди увидели, что все могли бы присутствовать на спортивном торжестве, передает издание "Новый день".

В оргкомитете "Россия-2018" так и не смогли объяснить, куда делись несколько тысяч болельщиков. "Может быть, кого-то погода испугала или еще что. У нас продано достаточное количество билетов – около 32 тысяч" – заявил глава организации Алексей Сорокин.

Стоит отметить, что в комментариях к новостям о матче отметились многие жители Екатеринбурга, которые хотели попасть на матч, но не смогли купить билеты. Дело в том, что сайт FIFA выдавал им отказ на всех этапах.

Остается только гадать, что это было – техническая ошибка или деятельность спекулянтов, которые постарались на славу. Недовольные люди ждут официальных разъяснений от представителей FIFA.

Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.