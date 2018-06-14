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Сборную России обязали выиграть на старте ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
На старте чемпионата мира по футболу эксперты отдают предпочтение нашей команде в матче-открытии первенства. В игре Россия – Саудовская Аравия дружина Станислава Черчесова обязана победить, уверен бывший футболист Андрей Афанасьев. Другие аналитики солидарны с ним и отдают предпочтение команде – хозяйке мундиаля.
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Экс-футболист столичных клубов ЦСКА, "Торпедо" и "Спартак", бывший игрок российской сборной Андрей Афанасьев дал прогноз на предстоящую 14 июня встречу. По его словам, оценивать перспективы россиян в противостоянии с игроками из Саудовской Аравии тяжело.

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"Как истинный россиянин я надеюсь, что все будет хорошо, но на душе пока не очень спокойно. Хотя, естественно, я верю в нашу сборную, – отметил он. – Если мы не будем обыгрывать Саудовскую Аравию, то я даже не знаю..."

По словам Афанасьева, нельзя сказать, что наша первая команда-соперница является очень слабой: "Раз уж вышла из своей группы на чемпионат мира, значит, не все так просто". В то же время он уверен, что наши футболисты обязаны победить.

"Это открытие, праздник, много болельщиков придут, - цитирует его "Газета.ru". – И сборная должна порадовать нас победой". Ранее другие футбольные эксперты также высказали мнение, что нашей команде вполне по силам одолеть сборную Саудовской Аравии.

Андрей Афанасьев. Кадр youtube.com

Например, комментатор Василий Уткин отметил, что у россиян хорошие шансы. "Думаю, победа с минимальным счетом весьма вероятна", – высказал он свое мнение телеканалу "Звезда". При этом в самой команде призывают не испытывать шапкозакидательского настроения.

Игрок сборной Александр Самедов считает, что наши соперники в первом матче – отнюдь не мальчики для битья. "Мы видели матч против Германии, с итальянцами тоже смотрели. Саудовская Аравия – техничная команда, которая умеет играть с мячом. Мы попробуем лишить их этого преимущества", – сказал футболист.

Тренировка сборной России. Фото: rfs.ru

В свою очередь звезда мирового футбола Роберто Карлос высоко оценил шансы подопечных Станислава Черчесова. Бразилец полагает, что россиянам под силу выйти в плей-офф турнира.

"Я видел сборную России в товарищеском матче, который они проиграли бразильцам со счетом 0:3. У России хороший вратарь – Игорь Акинфеев. Он был хорошим в чемпионате России, таковым и является сейчас. Затем отмечу Федора Смолова, – цитирует его ТАСС. – Еще был полузащитник в центре, в ЦСКА играет (Александр Головин. – Прим. ред.), которым еще "Арсенал" из Лондона интересовался".

Напомним, чемпионат мира по футболу откроется 14 июня в 18:00 мск. В первом матче встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Игра пройдет на столичном стадионе "Лужники".

Автор: Денис Попов14 июня 2018, 13:43
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