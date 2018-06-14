Сборную России обязали выиграть на старте ЧМ-2018

На старте чемпионата мира по футболу эксперты отдают предпочтение нашей команде в матче-открытии первенства. В игре Россия – Саудовская Аравия дружина Станислава Черчесова обязана победить, уверен бывший футболист Андрей Афанасьев. Другие аналитики солидарны с ним и отдают предпочтение команде – хозяйке мундиаля.



Экс-футболист столичных клубов ЦСКА, "Торпедо" и "Спартак", бывший игрок российской сборной Андрей Афанасьев дал прогноз на предстоящую 14 июня встречу. По его словам, оценивать перспективы россиян в противостоянии с игроками из Саудовской Аравии тяжело.



"Как истинный россиянин я надеюсь, что все будет хорошо, но на душе пока не очень спокойно. Хотя, естественно, я верю в нашу сборную, – отметил он. – Если мы не будем обыгрывать Саудовскую Аравию, то я даже не знаю..."

По словам Афанасьева, нельзя сказать, что наша первая команда-соперница является очень слабой: "Раз уж вышла из своей группы на чемпионат мира, значит, не все так просто". В то же время он уверен, что наши футболисты обязаны победить.

"Это открытие, праздник, много болельщиков придут, - цитирует его "Газета.ru". – И сборная должна порадовать нас победой". Ранее другие футбольные эксперты также высказали мнение, что нашей команде вполне по силам одолеть сборную Саудовской Аравии.

Например, комментатор Василий Уткин отметил, что у россиян хорошие шансы. "Думаю, победа с минимальным счетом весьма вероятна", – высказал он свое мнение телеканалу "Звезда". При этом в самой команде призывают не испытывать шапкозакидательского настроения.

Игрок сборной Александр Самедов считает, что наши соперники в первом матче – отнюдь не мальчики для битья. "Мы видели матч против Германии, с итальянцами тоже смотрели. Саудовская Аравия – техничная команда, которая умеет играть с мячом. Мы попробуем лишить их этого преимущества", – сказал футболист.





В свою очередь звезда мирового футбола Роберто Карлос высоко оценил шансы подопечных Станислава Черчесова. Бразилец полагает, что россиянам под силу выйти в плей-офф турнира.

"Я видел сборную России в товарищеском матче, который они проиграли бразильцам со счетом 0:3. У России хороший вратарь – Игорь Акинфеев. Он был хорошим в чемпионате России, таковым и является сейчас. Затем отмечу Федора Смолова, – цитирует его ТАСС. – Еще был полузащитник в центре, в ЦСКА играет (Александр Головин. – Прим. ред.), которым еще "Арсенал" из Лондона интересовался".

Напомним, чемпионат мира по футболу откроется 14 июня в 18:00 мск. В первом матче встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Игра пройдет на столичном стадионе "Лужники".