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Спорт

Как сборная России сыграет с Саудовской Аравией на ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Главное спортивное событие последних четырех лет, чемпионат мира по футболу стартует сегодня. Традиционно в первом матче мундиаля играет команда – хозяйка первенства. В 2018 году это сборная России, которой будут противостоять представители Саудовской Аравии. В 18:00 футболисты выйдут на поле обновленного стадиона "Лужники". Команду – соперницу россиян считают темной лошадкой турнира, способной преподнести любой сюрприз, в том числе дать достойный отпор дружине Станислава Черчесова.
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Самый главный вопрос, который наверняка волнует каждого российского болельщика, это стартовый состав, который выйдет на поле 14 июня. Те, кто следит за футбольными новостями не только во время финальной части мирового первенства, в курсе, что перед стартом ЧМ-2018 наша команда оказалась в затруднительном положении из-за череды травм, полученных ведущими игроками команды. Так, россияне в итоге будут вынуждены обходиться без нападающего Александра Кокорина, защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

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 Сборная России по футболу

Сборная России по футболу ЧМ-2018

Итоговая заявка нашей сборной:

ВРАТАРИ: Игорь Акинфеев (капитан команды), Андрей Лунев, Владимир Габулов;

ЗАЩИТНИКИ: Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь Смольников;

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Денис Черышев, Далер Кузяев, Юрий Газинский, Алан Дзагоев, Роман Зобнин, Антон Миранчук, Александр Головин, Юрий Жирков, Александр Самедов, Александр Ерохин;

НАПАДАЮЩИЕ: Федор Смолов, Алексей Миранчук, Артем Дзюба.

Незыблемой в российской сборной, если не случится никаких неприятностей (тьфу-тьфу-тьфу), выглядит только одна позиция – вратарская. Место в воротах прочно застолбил за собой капитан команды Игорь Акинфеев. По остальным возможны вариации, хотя пространство для маневра невелико. 

Игорь Акинфеев. Фото: vk.com/teamrussia

СОПЕРНИК

Что касается сборной Саудовской Аравии, о ней и ее игроках известно не очень много. Ярких звезд в команде, можно сказать, и нет. Лишь пара игроков выступают за рубежом – в Испании, но в отнюдь не сильнейших клубах. Впрочем, это не должно сбивать с толку – саудиты прибавляют год от года. Дебют сборной на мировых первенствах состоялся в 1994 году, где команда неожиданно смогла выйти в плей-офф. Тот раз для нее стал первым и пока последним, больше Саудовская Аравия не выходила в плей-офф чемпионатов мира.

Одной из главных звезд сборной является нападающий Маджед Абдулла – лучший бомбардир в истории сборной (71 гол в 116 матчах). Его называют "пустынным Пеле". Известен и вратарь Мохамед Аль Диайе, который является рекордсменом по числу матчей за национальную сборную (178 игр). Нельзя не вспомнить и нападающего Сами Аль Джабере, который стал одним из немногих футболистов, который поиграл в Старом Свете. Правда, выступал он за не самый сильный "Вулверхемптон" и выходил на поле лишь в четырех матчах. Зато на родине семь раз становился чемпионом страны и дважды – победителем азиатской Лиги чемпионов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Marius Becker

ПРОГНОЗЫ

Касаемо исхода первого официального матча россиян в рамках чемпионата мира отечественные эксперты испытывают сдержанный оптимизм. Никакого шапкозакидательского или пораженческого настроения нет. Аналитики сходятся в одном – наша сборная может и должна победить первого соперника. Так, спортивный комментатор Василий Уткин надеется, что сборная России выиграет: "Мне кажется, у нее хорошие шансы".

"С форой я бы не стал ставить на победу нашей команды. Думаю, победа с минимальным счетом весьма вероятна, – цитирует его сайт телеканала "Звезда". – Матч, скорее всего, будет нервным, поэтому нужно выбрать какую-то веселую ставку, которая сразу сообщит тебе какой-то заряд. Я бы поставил на то, что сборная России начнет с центра поля. Шансы 50 на 50".

В самой команде также настроены оптимистично. Как заверил после одной из тренировок защитник сборной России, натурализованный бразилец Марио Фернандес, все идет хорошо. "У нас отличная команда, мы каждый день готовимся к турниру, – отметил футболист. – У нас осталось еще несколько дней, и мы верим, что начнем турнир удачно".

Марио Фернандес. Скриншот: youtube.com

В свою очередь нападающий Артем Дзюба обратился к болельщикам с просьбой поддержать игроков национальной сборной, а не создавать негативный информационный фон вокруг команды. "Очень хотим порадовать страну. Уверяю: безразличных на футбольном поле не будет. Все будут биться, сражаться и играть в футбол! – заявил он. – Сейчас наша задача – выйти из группы, и тут нужна поддержка всех. Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Мы одно целое, и делаем одно дело!"

По словам полузащитника россиян Александра Самедова, наши футболисты постараются лишить соперника владения мячом. "Мы видели матч против Германии, с итальянцами тоже смотрели. Саудовская Аравия – техничная команда, которая умеет играть с мячом, – сказал он. – Мы попробуем лишить их этого преимущества".

Александр Самедов. Фото: twitter.com/TeamRussia

Что касается букмекерских контор, которые, естественно, не могли оставить без внимания главный турнир планеты и его первый матч, специалисты по ставкам в игре Россия – Саудовская Аравия отдают предпочтение подопечным Станислава Черчесова. На победу россиян ставки принимаются с коэффициентом 1,35 – 1,5; ничья оценивается в 3,75 – 4,5; в победу Саудовской Аравии эксперты верят с трудом (8,5 – 9,5).

ВОКРУГ МАТЧА

Честь обслуживать первую игру чемпионата мира выпала судейской бригаде из Аргентины. Ее возглавляет Нестор Питана. Любители футбола неоднократно могли слышать эту фамилию. Главный судья первого матча ЧМ-2018 является судьей FIFA с 2010 года. Знают его и российские болельщики – он судил один из матчей нашей сборной на мировом первенстве 2014 года в Бразилии. Тогда он вместе с напарниками работал на встрече Россия – Южная Корея, которая закончилась вничью – 1:1. В нашей стране главный арбитр игры-открытия уже бывал – в прошлом году он обслуживал встречи Кубка конфедераций Португалия – Мексика и Германия – Мексика.

Матч между сборными России и Саудовской Аравии примечателен не только тем, что это будет первая игра ЧМ-2018, но и тем, что в нем впервые будет использоваться новый мяч. Презентация "Телстар-18" состоялась 9 ноября прошлого года. В церемонии участвовали звезды мирового футбола Зинедин Зидан и Лионель Месси. Спортивный снаряд оформлен в белом, черном и сером цветах, а логотип производителя и эмблема первенства нанесены золотым цветом. Любопытно, что мяч, которым будут играть в стартовой игре мундиаля, непростой – он успел побывать в космосе и вернулся на Землю.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Все команды разбиты на восемь групп, в которых сыграют по одному матчу друг с другом. В стадию плей-офф выходят по две сборных, набравших больше всего очков в своих группах. В 1/8 финала и последующих матчах игра идет на вылет.

Встречи мундиаля будут проводиться на стадионах 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга. Игры первенства примут 12 стадионов (в Москве встречи пройдут на двух аренах). На стадионе "Лужники" пройдет матч-открытие Россия – Саудовская Аравия, полуфинал и финал ЧМ-2018.

Автор: Денис Попов14 июня 2018, 07:55

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