Американская фигуристка завистливо отругала Загитову

Знаменитая фигуристка-одиночница из США Эшли Вагнер, не попавшая в сборную своей страны на Игры-2018, резко высказалась в Twitter в отношении произвольной программы коллеги из России Алины Загитовой в командных соревнованиях в Пхенчхане. Недовольство Вагнер вызвала стратегия проката 15-летней чемпионки Европы.

Дело в том, что юная россиянка выполняет все сложные прыжки во второй части выступления. Там они оцениваются значительно выше, чем в начале программы.

"Я уважаю соревновательный подход, но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убивала время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это разрешает, но фигурное катание заключается не в этом. Я согласна, что это такая стратегия. Я не критикую то, что она так делает для своего успеха, мне это просто не нравится", – написала Эшли в соцсети.

"Я не критикую спортсменку и уважаю то, что она делает на льду. Загитова – яркая звезда Олимпиады. Я согласна, что виновата стратегия. Алина использует трактовку правил для своего преимущества, и это не критика, а просто факт. Но я не могу наслаждаться ее программами…" – рассудила Вагнер.

Ok. I respect the competitive approach. But no cannot do this set up. It's not a program. She killed time in the beginning and then just jumped the second half. It's not a performance. I understand that this is what the system allows but it's not all figure skating is about — Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.

Можно справедливо предположить, что 26-летняя американская фигуристка попросту завидует юной коллеге из России. Она не раз резко высказывалась и выражала свои негативные эмоции после неудач. Например, после провала на недавнем чемпионате США, где она заняла четвертое место и не попала в олимпийский состав, Вагнер заявила, что судьи были настроены против нее.



I absolutely agree it's a strategy, she works the system like I've said before. It's not criticizing her she's using this to her advantage. I just don't enjoy it as much as a whole program though. I find back loaded programs very empty in the front and too chaotic at the end. https://t.co/SnsVGUq05z — Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.

"Я в ярости! Я знаю, что немного не справилась, но в целом, откатав обе программы хорошо, получила такие оценки. Это несправедливо. Как спортсмен я имею право проявлять эмоции. Как человек с десятилетним опытом выступлений я имею право задавать вопросы. Я показала свое лучшее выступление, так что с гордостью уезжаю домой", – отметила Эшли.

Также она довольно недружелюбно обратилась к своим фанатам. "Дорогие болельщики в Twitter, прежде чем вы сожрете меня живьем, помните: вы пишете реальному человеку", – заключила Вагнер.

Oh the tone police have arrived! You won't get very far with that argument. Not criticizing, as an athlete I totally respect what she's doing! A shining star in this event ⭐⭐⭐ https://t.co/b8YBq59kBc — Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.

Ранее российские фигуристы завоевали серебряную медаль на Олимпиаде-2018, утерев нос соперникам из США в командном турнире. Удачное выступление дуэта Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева позволило России обогнать США в командном зачете и получить серебряную медаль: 66 очков против 62. Золото досталось канадцам – у них в активе 73 очка.

Высказалась по поводу триумфа и фигуристка Алина Загитова, которой удалось победить в произвольной программе командного турнира. "Прокатом очень довольна. Смогла справиться с волнением. Всегда все хорошо делаю на тренировках, так почему не повторить на соревнованиях?" – заявила она.