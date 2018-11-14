Туктамышева покусилась на бассейн Трампа
Если бы Елизавета стала президентом США, она бы, в первую очередь, нашла бы достойное применение бассейну у Белого дома. "Устраивала бы большую вечеринку для всех у бассейна в Белом доме каждую неделю", - ответила на вопрос фаната спортсменка в своем Twitter.
Напомним, ранее Туктамышева рассказала своим подписчикам о том, с кем бы она хотела встретиться. В ответе и тогда всплыл президент США - Елизавета призналась, что не прочь увидеть Дональда Трампа и пообещать "надрать ему задницу" в Twitter (известно, что Трамп много времени посвящает этой соцсети, публикуя там свои самые громкие и зачастую скандальные заявления).
Дональд Трамп для Туктамышевой, кроме всего прочего, еще и "партнер мечты". Елизавета как-то написала, что в случае перехода в парное катание хотела бы с ним кататься – чтобы Трамп "выглядел еще глупее", передает RT.
If you could be President of the U.S. what one, off-the-wall law would you push for if you could get it passed? The crazier and more insane, but still realistic the idea the better. #AskEmpress— PBF2.0 (@PBF2_0) 13 ноября 2018 г.
Елизавета Туктамышева в этом сезоне выиграла этап Гран-при Skate Canada, а также стала третьей на NHK Trophy, обеспечив себе выход в финал Гран-при. Особенно запомнилось зрителям ее показательное выступление: спортсменка откатала номер под песню Бритни Спирс "Toxic", раздевшись во время проката до нижнего белья.
Эксперты считают, что не стоит волноваться по поводу активности Туктамышевой в социальных сетях. Если Елизавете удается совмещать обычную жизнь и спорт, то за нее можно только порадоваться. Главное – что сейчас фигуристка показывает отличные результаты.
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