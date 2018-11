Туктамышева покусилась на бассейн Трампа

Если бы Елизавета стала президентом США, она бы, в первую очередь, нашла бы достойное применение бассейну у Белого дома. "Устраивала бы большую вечеринку для всех у бассейна в Белом доме каждую неделю", - ответила на вопрос фаната спортсменка в своем Twitter.

Напомним, ранее Туктамышева рассказала своим подписчикам о том, с кем бы она хотела встретиться. В ответе и тогда всплыл президент США - Елизавета призналась, что не прочь увидеть Дональда Трампа и пообещать "надрать ему задницу" в Twitter (известно, что Трамп много времени посвящает этой соцсети, публикуя там свои самые громкие и зачастую скандальные заявления).

Дональд Трамп для Туктамышевой, кроме всего прочего, еще и "партнер мечты". Елизавета как-то написала, что в случае перехода в парное катание хотела бы с ним кататься – чтобы Трамп "выглядел еще глупее", передает RT.

If you could be President of the U.S. what one, off-the-wall law would you push for if you could get it passed? The crazier and more insane, but still realistic the idea the better. #AskEmpress