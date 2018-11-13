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Туктамышеву затравили за нападки на Трампа

Елизавета Туктамышева и Дональд Трамп. Фото:Дни.ру
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что хочет встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и "надрать ему задницу". Такое громкое заявление спортсменка сделала на своей странице в Twitter. За эти слова пользователи Сети распекли россиянку.
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Подписчики спросили у Туктамышевой, с каким известным человеком она хотела бы познакомиться, и фигуристка назвала лидера Америки. "Известный человек, с которым я хотела бы встретиться? Трамп. Чтобы сказать, что смогу надрать ему задницу в Twitter", – заявила она. Затем Елизавета добавила, что он бы стал идеальным партнером для выступления в парном катании. "Чтобы он выглядел еще глупее. Но возможно ли это?" – написала она.

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Спортсменка дала пользователям Сети час на вопросы, передает "360". Все ответы, как утверждает Туктамышева, были шуточными и не были связаны с ее политическими взглядами. "Российские СМИ (не все, конечно) настолько ядовиты, что делают глупые заголовки из моих шуточных твитов о Трампе. Я не политик, меня это не касается. Передайте им, что холодная война закончилась", – написала фигуристка. 


Многие подписчики не оценили юмор спортсменки: "Лучше стриптизом занимайся. Это твое", "Только глупый и недалекий человек будет осуждать Трампа", "Тот случай, когда девушка выехала из Глазова, но Глазов не выехал из нее". Некоторые юзеры посоветовали ей быть осторожной в дальнейших высказываниях: "Любое случайное слово будет использовано против тебя".

Напомним, Елизавета Туктамышева примет участие в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, который пройдет с 6 по 9 декабря этого года. Спортсменка завоевала золото на турнире в Канаде и заняла третье место на соревнованиях в Японии.

Автор: Полина Крылова13 ноября 2018, 15:01
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