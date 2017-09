Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой

"Ее физический облик гораздо внушительнее и больше, чем кажется по телевизору. У нее большие руки и ноги, она очень мощная и устрашающая. Это складывается из всего: ее телосложения, ее уверенности в себе, ее характера", – делится Шарапова своим мнением о конкурентке и сопернице. Свои воспоминания Мария изложила в готовящейся к продажам автобиографии.



Как пишет россиянка, Уильямс не упускает случая зло подшутить. Когда Шарапова объявила о своей помолвке, Серена тоже была тут как тут. "Слышала, ты обручилась? Мои соболезнования, ха-ха-ха"", – рассмеялась американка в лицо Марии.



"Мы с Сереной могли бы стать друзьями, ведь нами движет одна и та же страсть, но мы не друзья. Возможно, когда мы закончим с теннисом, мы сможем дружить", – пишет Шарапова. Она считает, что Уильямс возненавидела ее после своего проигрыша на Уимблдонском турнире 2004 года. В финале Шарапова выиграла у Серены, чем довела американку до слез и причитаний в раздевалке.

"После финального матча Серена обняла меня и сказала: "Хорошая работа". Но когда я зашла в раздевалку, я услышала всхлипы. Серена рыдала, а я постаралась уйти как можно быстрее. Думаю, тогда она возненавидела меня как тощую девочку, которая обыграла её в финале Уимблдона. Но еще больше за то, что я увидела, как она плачет. Вскоре после турнира я стала свидетельницей того, как Серена сказала подруге: "Я больше никогда не проиграю этой сучке", – рассказала Шарапова.

