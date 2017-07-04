Расиста Роналду застукали в бассейне с мускулистым другом

Нападающий португальской сборной по футболу Криштиану Роналду опубликовал интимное фото в бассейне со своим другом Жозе Семеду. После публикации знаменитого спортсмена обвинили не только в нетрадиционной сексуальной ориентации, но и в расизме.

Криштиану Роналду опубликовал совместную фотографию с футболистом Жозе Семеду на своей странице в социальной сети Instagram. На ней два спортсмена с оголенным торсом запечатлены в бассейне на фоне деревьев. Примечательно, что вскоре португалец разместил на сайте аналогичный снимок, на котором он все также находится в воде, но уже в одиночестве.

Пользователи Сети неодобрительно откликнулись на интимную фотографию Роналду и Семеду. Многие из них предположили, что между футболистами существует нечто большее, чем дружба. "Не нужно однополой любви, пожалуйста", – попросил в комментариях ignaciorojasl. "Что ж, молодец, Криштиану. Будь геем и гордись этим!" – пошутил michaelbenoo.

Более того, многие поклонники Криштиану Роналду обвинили его не только в интимной связи с другом, но и в расизме. Все дело в том, что португалец прокомментировал свой снимок, сравнив себя и Жозе Семеду с черной и белой шоколадкой, которые идеально подходят друг к другу. Подписчики футболиста по многим причинам сочли такие слова неприемлемыми.

enter; width:100%;"> Perfect Match Black And White chocolate ���������������� Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 3 2017 в 10:48 PDT

"Черный и белый шоколад?? Расист!" – отметил пользователь bchase900. "Чертовски по-гейски и по-расистски", – поддержал его eliavalos22. Многие сочли неудачную шутку Криштиану Роналду попросту несмешной. "Почему он говорит, что он белый? Он такой же черный, как и второй парень. Он должен был сказать темный и темный шоколад", – подметил leorizoleon.

Good morning�������� Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 4 2017 в 2:52 PDT

Напомним, слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Криштиану Роналду не стихают еще с 2016 года. На одном из матчей португалец во время конфликта с полузащитником команды-соперника Коке назвал себя "богатым геем". С тех пор переубедить футбольных фанатов не смогли ни отношения с сербской моделью Кристиной Перич, ни рождение двух близнецов от суррогатной матери.