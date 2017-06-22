Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
Приемная мать Полины Хаерединовой рассказала, что девочку давно спросили, кого она хотела бы вывести на поле – Игоря Акинфеева или Криштиану Роналду. После долгих раздумий та выбрала португальца.
"Младший сын, который занимается футболом, сказал, что Акинфеева мы еще увидим, а вот встретим ли Роналду снова – неизвестно, – цитирует Ольгу Наумову Sports.ru. – Полина сомневалась, говорила, что болеет за наших, что она патриот. И все-таки выбрала Роналду".
Девочка подарила спортсмену браслет в цветах флага Португалии, который сплела сама. Растроганный футболист погладил ее по голове и даже поцеловал.
Узнав, что на поле он выйдет в сопровождении ребенка-инвалида, Роналду отнесся к этому "немного прохладно", отметила Наумова. Она предположила, что причиной такой реакции стало напряжение перед игрой.
"И когда мы уже чуть ли не менялись, он увидел Полину, которая ему улыбалась. Криштиану тут же изменился в лице – расцвел, наклонился к ней, сказал несколько слов, приобнял", – рассказала мать Хаерединовой. "На поле Роналду уже совсем расслабился", – добавила она.
На последних строчках гимна России португалец снял тренировочную кофту и положил на колени Полине в качестве подарка. Разумеется, та была счастлива.
Соотечественников растрогала эта история. "Добрые – они всегда сильные. И наоборот. А тренировочная майка будет тебе всегда напоминать о встрече с таким же добрым и сильным человеком, как и ты", "Очень вдохновляющая история! Счастья всем вам!", "Очень круто! Молодчина! Такой позитив – я подзарядился даже! Рад за тебя! Проживай этот момент чаще, и побольше тебе таких позитивных переживаний в будущем!" – прокомментировали интернет-пользователи фотографии Полины с матча.
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