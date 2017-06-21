Роналду преподал урок сборной России

Сборная России уступила команде из Португалии на Кубке конфедераций со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил форвард соперников Криштиану Роналду.

Футболисты России и Португалии сразились 21 июня 2017 года в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, передает "Р-Спорт". Победу иностранцам принес быстрый гол Криштиану Роналду. Он отправил мяч в ворота нашей команды на восьмой минуте игры. Отметим, что это был 75-й гол, который форвард португальцев забил за сборную страны.

Примечательно, что юбилейной эта игра стала и для капитана российской команды Игоря Акинфеева – сегодня он в сотый раз выступил за национальную сборную. Во втором тайме команда чемпионов Евро-2016 создала еще один голевой момент, однако вратарь успел перехватить мяч, передает "Матч ТВ".

ГДЕ ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ ЧТОБЫ АКИНФЕЕВУ ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ#РоссияПортугалия#КК2017 — мэpuджеūн | 1/4 (@woowmeow) 21 июня 2017 г.

Отметим, что на стадион "Спартак Арена" на матч Россия – Португалия пришли 42759 зрителей. Все билеты на соревнование были распроданы задолго до начала игры. Добавим, что на игре хозяев турнира с Новой Зеландией 17 июня 2017 года присутствовало более 50 тысяч зрителей.

По итогам матча сборная Португалии вышла на первое место группы А, она набрала четыре очка. На втором месте оказалась российская команда, после победного матча против Новой Зеландии у нее три очка.

В заключительном матче группового этапа россияне встретятся с командой мексиканцев. Они сыграют 24 июня в Казани. В тот же день победители Евро-2016 сразятся со сборной Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.