Продавщица ждет ребенка от Роналду

Криштиану Роналду готовится стать отцом. Футболист опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен обнимающим подружку. Причем у девушки виден явно округлившийся животик.

Публикацию Криштиану отметил сердечком. Обычно суеверные португальцы не рассказывают о предстоящем пополнении в семье и помалкивают до рождения ребенка. Пост Роналду в соцсети уже набрал три с половиной миллиона лайков. Поговаривают даже о скорой свадьбе футболиста и Джорджины Родригес.

И несмотря на то что у спортсменов и артистов считается модным заводить "звездных" подружек, Криштиану оказался "не в тренде". Возлюбленная именитого футболиста – не актриса, не модель и даже не дочь миллиардера.

Невеста капитана сборной Португалии по футболу 22-летняя Родригес работала обычной продавщицей в магазине одежды Gucci. По словам осведомленных фанатов, девушка очень понравилась маме спортсмена.

❤️️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Май 25 2017 в 12:33 PDT

Как писали Dni.Ru, Криштиану Роналду встречается с Джорджиной с декабря минувшего года. Впервые в статусе пары они появились на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards. Большое влияние на решение 31-летнего футболиста завязать отношения с девушкой оказала мать, которая от нее в восторге. Кроме того, Родригес удалось поладить с шестилетним сыном спортсмена, который также присутствовал на мероприятии.

Недавно Роналду объявил о свадьбе. Торжественная церемония запланирована на лето 2018 года.