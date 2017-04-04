Сотникова сбежала к Плющенко

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова приняла решение сменить тренера. Вместо Елены Буяновой готовить фигуристку будет Евгений Плющенко, несколько дней назад завершивший спортивную карьеру.

Сотникова работала с Буяновой с детских лет и под ее руководством выиграла золотую медаль Игр в Сочи. В текущем сезоне 20-летняя спортсменка не выступала из-за участия в шоу. "Сотникова будет тренироваться у Плющенко, сотрудничество с Буяновой завершено", – цитирует "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

Буянова подтвердила факт расставания с подопечной, не уточнив, у кого Сотникова продолжит тренировки. "Да, я получила сообщение от Аделины о том, что она прекращает со мной сотрудничество. Кто будет новым тренером? Это не ко мне вопрос", – добавила специалист.

В свою очередь Евгений Плющенко сообщил, что этой теме будет посвящена отдельная пресс-конференция. "Уже объявлена дата пресс-конференции, она состоится в среду. Там мы подробно обсудим все вопросы, включая завершение моей карьеры и данный вопрос. Было бы неправильно что-то заявлять сейчас, обсудим все вместе", – отметил он.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подчеркнул, что еще не получил документы от спортсменки о смене наставника. "У нас пока не было Аделины, мы с ней не разговаривали. Не было ее тренера Буяновой, – пояснил он. – Пока официального обращения не было, пока это все на уровне разговоров. Когда к нам придут и, как говорится, напишут заявление, тогда сможем сказать".

Как писали Dni.Ru, 31 марта 34-летний российский фигурист Евгений Плющенко заявил о завершении карьеры. Спортсмен планирует открыть свою академию и работать в качестве тренера. Что касается Аделины Сотниковой, после победы на Олимпиаде в Сочи она так и не вернулась на прежний уровень. Девушка постоянно ссылалась на травмы и уделяла больше внимания выступлениям в различных шоу.