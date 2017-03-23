Когда Аделина Сотникова вернется в спорт

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о планах героини Сочи-2014 Аделины Сотниковой. По его словам, олимпийская чемпионка примет участие в первенстве России.

"Недавно сказала мне Аделина: "Сейчас я развяжусь со всеми делами и начну готовиться к следующему сезону. Я хочу вернуться в спорт по-настоящему. Не просто голословно объявить о возвращении, а вернуться", – цитирует фигуриста Life.ru.

По его словам, Сотникова хочет подтвердить титул олимпийской чемпионки и планирует бороться за попадание на Игры в Пхенчхане. "Аделина намерена принять участие в чемпионате России, который и определит, кто поедет на Игры 2018 года. Аделина прекрасно понимает, что ей предстоит, но у Сотниковой сохранился голод до побед, несмотря на золото Олимпиады", – раскрыл планы фигуристки Авербух.

Илья считает, что у Аделины все получится, если она захочет принять участие в Играх-2018: "Она олимпийская чемпионка, а значит, характер сильный, пробивной. Я верю, что она может попасть в сборную России, хотя конкуренция в женском одиночном катании действительно очень серьезная".

Публикация от Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelinasotnikova_2014) Дек 5 2015 в 9:48 PST

Аделина Сотникова – первая и единственная в советской и российской истории олимпийская чемпионка (2014 год) в женском одиночном катании. Ее называли вундеркиндом: в 13 лет спортсменка исполняла сложнейшие каскады в рамках одной программы.

Публикация от Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelinasotnikova_2014) Дек 2 2016 в 2:51 PST

Однако в последнее время карьера фигуристки несколько затормозилась. Из-за травмы ноги она не смогла выступить на этапах серии Гран-при в 2014 году. В 2015-м Сотникова вернулась в спорт на международном турнире "Мордовские узоры" в Саранске и в жесткой борьбе завоевала второе место.

Публикация от Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelinasotnikova_2014) Фев 9 2017 в 10:29 PST

На этапе Гран-при в России спортсменка взяла бронзу. На национальном чемпионате Аделина заняла шестое место и после этого почти год нигде не выступала.