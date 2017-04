Судья села на шпагат на работе

Рефери показала настоящий акробатический трюк, чем привлекала всеобщее внимание. Девушка продемонстрировала молниеносную реакцию на опасность, ловко уклонившись от мяча. Видеоролик был размещен на странице ABC News в соцсети Twitter.

Quick-thinking referee does an impressive split to avoid interfering with the game ball in a women's youth soccer game in Iowa. pic.twitter.com/a5knJYRFT2