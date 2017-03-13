Захарова втянулась в скандал вокруг "Евровидения"
"О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово "Донбасс": с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее", – написала Захарова на своей странице Facebook.
Ранее сегодня, 13 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России на "Евровидении-2017" – это провокация Москвы. Глава украинской дипломатии раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и СБУ ведет по этому факту проверку. Климкин подчеркнул при этом, что закон должен быть один для всех.
В комментариях к записи Марии Захаровой ее подписчики поддержали позицию дипломата и выбор России. "Так и есть. С июля 2014 года. По сути, Киев просто украл эти деньги. Прежде всего - пенсии. Люди годами работали, деньги из Донбасса перечислялись в пенсионный фонд", – написал Константин Долгов.
Другой пользователь, Александр Мазанов вопрошает: "Когда мы слышим , что "Евровидение-2017" будет проводится в стране , ПРАВИТЕЛЬСТВО которой ведет ВОЙНУ против своего НАРОДА :(( , то возникает ВОПРОС? – ИМЕЕТ ЛИ МОРАЛЬНОЕ ПРАВО ЭТА СТРАНА ПРОВОДИТЬ ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".
Часть подписчиков предлагают игнорировать конкурс, который, по их мнению, давно стал политизированным, а его итоги не имеют никакого отношения к музыке. Кстати, с такой же идеей выступил и Иосиф Кобзон, который негативно отреагировал на новость о том, что Россию на музыкальном конкурсе представит певица с ограниченными возможностями.
А Юлия Чичерина, напротив, поддержала выбор представителя России на "Евровидении-2017". Рок-исполнительница даже пообещала впервые в жизни посмотреть трансляцию конкурса. На своей странице в Facebook рок-звезда назвала участие Юлии Самойловой в песенном конкурсе героическим поступком.
Юлия Самойлова выступит в первой половине второго полуфинала, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочном центре. Россия в этом отборочном туре будет единственной страной с постсоветского пространства. Конкурировать придется в том числе с Нидерландами, Ирландией, Румынией.
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