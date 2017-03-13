Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Захарова втянулась в скандал вокруг "Евровидения"

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эмоционально отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся выбора представителя России на "Евровидении". Дипломат напомнила своему украинскому коллеге о необходимости соблюдения международных законов.

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"О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово "Донбасс": с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее", – написала Захарова на своей странице Facebook.

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Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

Ранее сегодня, 13 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России на "Евровидении-2017" – это провокация Москвы. Глава украинской дипломатии раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и СБУ ведет по этому факту проверку. Климкин подчеркнул при этом, что закон должен быть один для всех.

В комментариях к записи Марии Захаровой ее подписчики поддержали позицию дипломата и выбор России.  "Так и есть. С июля 2014 года. По сути, Киев просто украл эти деньги. Прежде всего - пенсии. Люди годами работали, деньги из Донбасса перечислялись в пенсионный фонд", – написал Константин Долгов.


Другой пользователь, Александр Мазанов вопрошает: "Когда мы слышим , что "Евровидение-2017" будет проводится в стране , ПРАВИТЕЛЬСТВО которой ведет ВОЙНУ против своего НАРОДА :(( , то возникает ВОПРОС? – ИМЕЕТ ЛИ МОРАЛЬНОЕ ПРАВО ЭТА СТРАНА ПРОВОДИТЬ ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Часть подписчиков предлагают игнорировать конкурс, который, по их мнению, давно стал политизированным, а его итоги не имеют никакого отношения к музыке. Кстати, с такой же идеей выступил и Иосиф Кобзон, который негативно отреагировал на новость о том, что Россию на музыкальном конкурсе представит певица с ограниченными возможностями.

А Юлия Чичерина, напротив, поддержала выбор представителя России на "Евровидении-2017". Рок-исполнительница даже пообещала впервые в жизни посмотреть трансляцию конкурса. На своей странице в Facebook рок-звезда назвала участие Юлии Самойловой в песенном конкурсе героическим поступком.

Юлия Самойлова выступит в первой половине второго полуфинала, который состоится 13 мая в киевском Международном выставочном центре. Россия в этом отборочном туре будет единственной страной с постсоветского пространства. Конкурировать придется в том числе с Нидерландами, Ирландией, Румынией.

Автор: Александр Комаров13 марта 2017, 19:26

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