Официальный представитель МИД России Мария Захарова пришла в спортзал в мини-юбке. Игривым снимком дипломат поделилась в Facebook.

"Кто сегодня в 7:00 был в спортзале? Правильно. Впереди выходные, и вы знаете, чем заняться))))", – написала Захарова на своей странице в социальной сети. Под записью располагается фотография официального представителя МИД с бодрой улыбкой, в белой кокетливой мини-юбке, идеально сидящей на Марии.

Позитивный снимок посмотрели более четырех тысяч человек. "Мария, Ваш темп жизни просто не может не вдохновлять. Делитесь с нами мотивацией, мы этому всегда рады", "Такая умничка, ты просто сокровище как женщина и как человек. А работник ты – просто золото, всегда знаешь, что сказать и кого на место поставить. Всех благ тебе, и храни тебя бог!", – комментируют пост Захаровой пользователи.

Один из подписчиков Марии даже посвятил ей стихотворение.

Хороша девчонка

В коротенькой юбчонке.

Неплохой и причесон,

Можно всех сразить в ООН.

Ну, а если просто так,

Вы, Мария, самый смак.

Я не знаю, как другие,

Восхищаюсь я Марией.

Руку ей пожать готов,

Если разрешит Лавров.

Были и те, кто распереживались за здоровье дипломата. "Не рановато для тренировки? Организм еще не проснулся и метаболизм замедлен", – обеспокоился один из пользователей. Отметим, Мария Захарова является активным пользователем социальных сетей и регулярно делится своими фотографиями.