Российские лыжники на финише поиздевались над соперниками

Чемпионка Европы рассказала об исполнении лишних прыжков
Молодой гроссмейстер выразил свое отношение к событиям 2014 года
Российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов стали триумфаторами молодежного Чемпионата мира в США. Спортсмены заняли весь пьедестал, разделив награды между собой.
На финише спортсмены поиздевались над своими соперниками. Они настолько сильно оторвались от преследователей, что могли позволить себе перейти на прогулочный шаг под конец гонки и хватать друг друга за палки.
FIS jury still deciding, which Russian was first? @FISCrossCountry #utah2017 pic.twitter.com/x8msIRYGA2— usskiteam (@usskiteam) 4 февраля 2017 г.
Подъезжая к финишу, лыжники остановились и попытались синхронно завершить гонку. Победителя определила фотофиксация – золотую медаль получил Большунов, серебряную – Червоткин, бронзовую – Спицов.
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