Российские лыжники на финише поиздевались над соперниками

Российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов стали триумфаторами молодежного Чемпионата мира в США. Спортсмены заняли весь пьедестал, разделив награды между собой.

На финише спортсмены поиздевались над своими соперниками. Они настолько сильно оторвались от преследователей, что могли позволить себе перейти на прогулочный шаг под конец гонки и хватать друг друга за палки.

FIS jury still deciding, which Russian was first? @FISCrossCountry #utah2017 pic.twitter.com/x8msIRYGA2