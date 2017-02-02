Поветкина могли подставить американцы

В спортивном мире набирает обороты новый скандал. В допинг-пробе "Б" российского боксера Александра Поветкина нашли запрещенное вещество – остарин.

Вскрытие пробы "Б" произошло в лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил агентству ТАСС старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, который представляет интересы российского спортсмена.

По словам Карпенко, о том, что в организме Поветкина нашли запрещенное вещество, стало известно перед его боем с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге. В итоге поединок был отменен.

При этом промоутер российского супертяжеловеса, глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский неоднократно заявлял, что результаты исследования, полученные лабораторией в Лос-Анджелесе, вызывают у него подозрения. "В пробе "Б" Поветкина в американской лаборатории подтвердили остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в Лозанне, чистые", – написал Рябинский на странице своего аккаунта в Twitter, намекнув таким образом, что на результаты проверки могли повлиять искусственно.

В пробе "Б" Поветкина в американской лаборатории подтвердили остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в Лозанне, чистые. — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 2 февраля 2017 г.

Рябинский также заявил, что из-за двух разных показателей допинг-проб нельзя говорить о возможном завершении карьеры российского боксера. "Говорить о дисквалификации и завершении карьеры Поветкина рано, нужно разбираться, что это такое, поскольку две разные пробы. Будем разбираться", – цитирует промоутера "Р-Спорт".

Тем временем экс-менеджер Поветкина Владимир Хрюнов полагает, что спортсмену и его команде адвокатов предстоит долгое разбирательство. "Считаю, что Александр оказался жертвой заговора. Здесь просто так сложились обстоятельства", – цитирует Хрюнова Life.ru.

"Не думаю, что он сам что-то намеренно принимал. У Поветкина сильный промоутер и квалифицированные адвокаты, я думаю, будет долгое разбирательство".



Сообщалось, что в допинг-пробе Александра Поветкина от 6 декабря 2016 года было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина. В связи с этим WBC отказался от проведения боя за звание временного чемпиона мира между Поветкиным и Бермейном Стиверном.



Напомним, представители россиянина не смогли присутствовать на вскрытии пробы 5 января 2017 года и попросили изменить дату. Процедура состоялась 2 февраля. Между тем проба, взятая 13 декабря 2016 года, наличия запрещенных препаратов в организме спортсмена не выявила.