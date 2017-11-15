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Спорт

"Тупые": Овечкин рассказал о жизни в США

Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о жизни в США. Хоккеист признался, что ему очень не нравятся американские водители.
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Своими впечатлениями о жизни в США Александр Овечкин поделился в интервью YouTube-каналу "Дневник Хача". По мнению хоккеиста, американские водители "очень тупые" и из-за них часто возникают пробки.

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Александр Михайлович Овечкин хоккеист

Также Овечкин выразил недовольство манерой одеваться жителей Вашингтона, передает Russia Today. По мнению спортсмена, россиянам не стоит равняться на американцев. 

"Русские люди и есть русские, нам не надо ничего перенимать. Здесь просто люди живут по правилам независимо от того, кто ты, у всех одинаковые права", – считает хоккеист. 

Напомним, 2 ноября Овечкин организовал общественное движение под названием Putin Team ("Команда Путина"). В него вступило множество спортсменов, среди которых хоккеист Евгений Малкин и шахматист Сергей Карякин.

Александр Овечкин – левый крайний нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Прежде он играл в Суперлиге за московское "Динамо".  

В американском клубе Александр провел 12 сезонов, в 2010 году стал капитаном команды. В январе 2008 года Овечкин подписал с "Вашингтоном" 13-летний контракт на сумму 124 миллионов долларов.

15 ноября 2017, 20:25

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