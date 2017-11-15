"Тупые": Овечкин рассказал о жизни в США
Своими впечатлениями о жизни в США Александр Овечкин поделился в интервью YouTube-каналу "Дневник Хача". По мнению хоккеиста, американские водители "очень тупые" и из-за них часто возникают пробки.
Также Овечкин выразил недовольство манерой одеваться жителей Вашингтона, передает Russia Today. По мнению спортсмена, россиянам не стоит равняться на американцев.
"Русские люди и есть русские, нам не надо ничего перенимать. Здесь просто люди живут по правилам независимо от того, кто ты, у всех одинаковые права", – считает хоккеист.
Напомним, 2 ноября Овечкин организовал общественное движение под названием Putin Team ("Команда Путина"). В него вступило множество спортсменов, среди которых хоккеист Евгений Малкин и шахматист Сергей Карякин.
Александр Овечкин – левый крайний нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Прежде он играл в Суперлиге за московское "Динамо".
В американском клубе Александр провел 12 сезонов, в 2010 году стал капитаном команды. В январе 2008 года Овечкин подписал с "Вашингтоном" 13-летний контракт на сумму 124 миллионов долларов.
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