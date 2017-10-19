Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
В академии ФБР игрокам рассказали и показали, как проходит подготовка сотрудников. После этого хоккеистам было предложено попробовать свои силы в различных испытаниях.
В частности, Александр Овечкин ломал дверь с помощью специального тарана. Первые три попытки оказались неудачными, но с четвертого раза россиянину удалось открыть дверь. Видео с тренировкой Овечкина было опубликовано на странице хоккейного клуба в Twitter.
FBI Agent @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/VIsd6Dm4rS— Washington Capitals (@Capitals) 18 октября 2017 г.
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