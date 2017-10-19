Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)

Александр Овечкин и другие игроки клуба "Вашингтон Кэпиталз" посетили академию Федерального бюро расследований США. Там российский хоккеист выломал дверь с помощью специального тарана.

В академии ФБР игрокам рассказали и показали, как проходит подготовка сотрудников. После этого хоккеистам было предложено попробовать свои силы в различных испытаниях.

В частности, Александр Овечкин ломал дверь с помощью специального тарана. Первые три попытки оказались неудачными, но с четвертого раза россиянину удалось открыть дверь. Видео с тренировкой Овечкина было опубликовано на странице хоккейного клуба в Twitter.



