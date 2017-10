Овечкин довел до слез онкобольного ребенка

Болезнь у Алекса проявилась неожиданно. После тренировок он начал жаловаться на боль в ноге. Родители посчитали это растяжением и просто мазали больное место кремом. Когда начались соревнования, мальчик заверил родных, что с ним все в порядке. Однако на одной из школьных перемен он упал и не мог подняться.

У Льюи диагностировали рак. У семьи было три варианта: ампутировать конечность, заменить пораженную кость искусственной или сделать протез удаленной конечности. Ребенок выбрал последнее, передает Sports.ru.

В прошлом году Льюи начал химиотерапию перед операцией. Лечение помогло мальчику. В мае этого года он вернулся к тренировкам на льду. Новый протез помог ему вновь кататься.

История Льюи попала в одну из программ Sportsnet. Ведущий спросил у Алекса: "Кто твой любимый игрок?" Мальчишка ответил, что это Овечкин. Он и не ожидал, какой сюрприз его ожидает.

WATCH: After watching Alex Luey's heroic story, we had a little surprise for him courtesy of his favourite player, @Ovi8. @Capitals pic.twitter.com/tGw49lyrvn