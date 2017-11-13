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Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом

Криштиану Роналду. Фото: GLOBAL LOOK press\Xinhua
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду объявил о рождении ребенка. Радостной новостью спортсмен поделился в своем микроблоге.
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У футболиста и его возлюбленной Джорджины Родригес родилась девочка. Родители уже дали малышке имя. "Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", – написал спортсмен в своем Instagram-аккаунте.

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 Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Футболист
Примечательно, что ранее Роналду уличили в предательстве своей избранницы: он изменил ей с моделью и участницей реалити-шоу Наташей Родригес. Девушка провела ночь с нападающим "Реала", зная о его беременной подруге, сообщил The Sun.

По словам манекенщицы, она отправила футболисту видео, в котором танцует. Роналду откликнулся, написав, что хочет встретиться и ему понравилось ее тело. "Ночь с ним была потрясающей! Понимаю, что я нужна была ему для секса, но это было моей мечтой", – поделилась Наташа Родригес. После встречи спортсмен заблокировал девушку в соцсетях.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, у 32-летнего Роналду есть еще трое детей от двух суррогатных матерей – семилетний сын Криштиану и родившиеся в июне 2017 года Ева и Матео. В 2015 году спортсмен расстался с российской моделью Ириной Шейк. После этого СМИ заподозрили португальца в гомосексуализме.

Автор: Людмила Фоканова13 ноября 2017, 08:44
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