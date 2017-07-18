Роналду станет отцом в третий раз за год
Криштиану Роналду официально подтвердил, что его спутница жизни, 22-летняя модель Джорджина Родригес беременна. "Я очень рад, что у меня родится ребенок", – цитирует знаменитого футболиста испанское издание El Mundo.
Ранее игрок мадридского "Реала" неоднократно намекал на беременность своей девушки. Примерно два месяца назад в Сети начали появляться снимки Роналду и Родригес, на которых у девушки заметен округлившийся живот. Вскоре и сам португалец опубликовал в Instagram снимок, который недвусмысленно намекал на положение испанской модели, пишет Ura.Ru.
Ronaldo confirms Georgina Rodriguez is pregnant.— POOJA... (@PoojaMedia) 18 июля 2017 г.
4th child soon! #PMFootball pic.twitter.com/rbnO6C7NAW
Примечательно, что мать Джорджины Родригес ранее опровергла информацию о беременности модели. По ее словам, на фотографии, опубликованной в соцсети Криштиану Роналду, влюбленные просто держат руки на животе девушки. Слухи о появлении ребенка она назвала чушью, передает The Sun.
Судя по снимкам, можно предположить, что малыш Роналду и Родригес появится на свет уже в этом году. Таким образом, знаменитый футболист станет отцом трех детей за один год. Стоит отметить, что этот ребенок спортсмена станет первым, рожденным не от суррогатной матери.
Ранее СМИ сообщили, что у форварда португальской сборной родились два малыша, Ева и Матеу. Чтобы увидеть своих детей, Роналду досрочно покинул Кубок Конфедераций 2017 года в России и не принял участие в матче за третье место. Также от суррогатной матери еще в 2010 году у него родился сын Криштиану-младший.
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