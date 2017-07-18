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Спорт

Роналду станет отцом в третий раз за год

Криштиану Роналду. Фото: Denis Doyle/Gettyimages.ru
Форвард португальской сборной по футболу Криштиану Роналду скоро станет отцом в четвертый раз. Примечательно, что это будет первый ребенок нападающего мадридского "Реала", который родится не от суррогатной матери.
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Криштиану Роналду официально подтвердил, что его спутница жизни, 22-летняя модель Джорджина Родригес беременна. "Я очень рад, что у меня родится ребенок", – цитирует знаменитого футболиста испанское издание El Mundo.

❤️️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее игрок мадридского "Реала" неоднократно намекал на беременность своей девушки. Примерно два месяца назад в Сети начали появляться снимки Роналду и Родригес, на которых у девушки заметен округлившийся живот. Вскоре и сам португалец опубликовал в Instagram снимок, который недвусмысленно намекал на положение испанской модели, пишет Ura.Ru.

Примечательно, что мать Джорджины Родригес ранее опровергла информацию о беременности модели. По ее словам, на фотографии, опубликованной в соцсети Криштиану Роналду, влюбленные просто держат руки на животе девушки. Слухи о появлении ребенка она назвала чушью, передает The Sun.

Lovely moments��

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Судя по снимкам, можно предположить, что малыш Роналду и Родригес появится на свет уже в этом году. Таким образом, знаменитый футболист станет отцом трех детей за один год. Стоит отметить, что этот ребенок спортсмена станет первым, рожденным не от суррогатной матери.

Blessed

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ранее СМИ сообщили, что у форварда португальской сборной родились два малыша, Ева и Матеу. Чтобы увидеть своих детей, Роналду досрочно покинул Кубок Конфедераций 2017 года в России и не принял участие в матче за третье место. Также от суррогатной матери еще в 2010 году у него родился сын Криштиану-младший.

Автор: Олег Шивалов18 июля 2017, 18:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обманутые женщины Криштиану Роналду

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