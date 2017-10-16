Дерзкий футболист вытер бутсу о рефери
Инцидент случился в концовке первого тайма. Игроки команды "Ксанти" получили право на штрафной, который взял на себя Брито. Судья отметил место, где должен был находиться мяч, попав спреем на бутсу форварда. Футболист наигранно возмутился и с улыбкой вытер бутсу об ногу рефери, передает RT.
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