Дерзкий футболист вытер бутсу о рефери

Нападающий "Ксанти" Вальдемар де Брито позволил себе весьма наглую выходку. Во время матча чемпионата Греции футболист вытер бутсу об арбитра Янниса Пападопулоса.

Инцидент случился в концовке первого тайма. Игроки команды "Ксанти" получили право на штрафной, который взял на себя Брито. Судья отметил место, где должен был находиться мяч, попав спреем на бутсу форварда. Футболист наигранно возмутился и с улыбкой вытер бутсу об ногу рефери, передает RT.

Пападопулос не оценил шутку и показал Брито желтую карточку. Однако такое наказание не помешало спортсмену забить со штрафного. В итоге матч завершился вничью 1:1.