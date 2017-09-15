Опечаленный Овечкин сделал заявление

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин обратился к болельщикам с печальным заявлением. Спортсмен объявил, что не сможет участвовать в Олимпиаде 2018 года.

Текст заявления Овечкина был опубликован на официальном сайте НХЛ. Спортсмен подчеркнул, что весьма разочарован решением Международной федерации хоккея (IIHF) о том, что игроки с контрактом в лиге не могут выступить на Олимпиаде-2018.

"Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором", – подчеркнул Овечкин.



По мнению спортсмена, участие игроков НХЛ пошло бы на пользу как хоккею, так и Играм. "Весьма печально, что нас там не будет", – добавил он.

Однако хоккеист подчеркнул, что не собирается сдаваться и продолжит "мечтать о завоевании золота Олимпиады". "Я надеюсь, ситуация изменится, и все мы будем иметь шанс выступить на Играх 2022 года", – заявил Овечкин. Спортсмен также отметил, что на ближайшее время его цель – выиграть Кубок Стэнли.

Напомним, в апреле стало известно, что клуб НХЛ не планирует останавливать регулярный чемпионат из-за Олимпиады. Однако Овечкин пошел вразрез с мнением руководства лиги и заявил, что примет участие в Играх в любом случае. На днях стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) запретила игрокам НХЛ участвовать в Олимпиаде-2018.