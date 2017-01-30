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Роналду грязно обругал фанатов "Реала"
На 23-й минуте игры португалец потерял мяч, за что был освистан болельщиками. В ответ на негодование публики Криштиану Роналду назвал своих поклонников "сукиными детьми", сообщает Sport.es.
Отметим, что фанаты мадридского "Реала" были недовольны командой еще до стартового свистка. Они громко раскритиковали нападающего Карима Бензема и защитника Сирину де Оливейра Данилу.
Фанатов расстроила игра, в результате которой сборная проиграла три из четырех последних матчей и вылетела из турнира за Кубок Испании. Тогда Роналду обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду на предстоящем матче.
"У нас комфортное преимущество над конкурентами, мы лидируем и имеем хорошие шансы на итоговый успех", – цитирует "Спорт-Экспресс" Криштиану Роналду.
"Хочу обратиться к нашим болельщикам с просьбой поддержать нас, дать свое тепло. Вместе мы куда сильнее, "Реал" и фанаты должны быть едины", – заявил он.
Напомним, мадридский "Реал" одержал победу над "Реалом Сосьедад" со счетом 3:0. За время игры Криштиану Роналду забил один гол.
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