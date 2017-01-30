Роналду грязно обругал фанатов "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не справился с эмоциями в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". После неудачного эпизода он нецензурно выразился в адрес болельщиков команды.

прочитано 338 раз