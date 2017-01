На ком женится Криштиану Роналду

Нападающий испанского "Реала" и капитан португальской сборной по футболу Криштиану Роналду летом 2018 года запланировал свадьбу с моделью Джорджиной Родригес. Dni.ru выяснили, чем же девушка зацепила столь завидного жениха.

Избранница знаменитого португальского футболиста, судя по ее аккаунту в Instagram, любит спорт. Джорджина с удовольствием демонстрирует свои достижения в тренажерном зале. Да и как же иначе: невеста Роналду должна ему соответствовать. Ее растяжке действительно можно позавидовать!

G☀️☀️D M R N N G #GioTime Фото опубликовано Georgina Rodríguez # (@georginagio) Дек 28 2016 в 4:00 PST

Titiriteando con mis hermanas #buenasnoches Фото опубликовано Georgina Rodríguez # (@georginagio) Дек 2 2016 в 12:11 PST

Девушка обожает загорать и принимать водные процедуры. Например, в бассейне с пачкой чипсов: модели тоже едят вредные продукты, если очень хочется.

#goodnight ✅✅ Solo es posible avanzar cuando se mira lejos #peace Tardes patateras en buena compañía Qué paz qué felicidad y qué simple todo ☀️☀️☀️ #happy #love #summer #bikini Фото опубликовано Georgina Rodríguez # (@georginagio) Июл 17 2016 в 11:26 PDT

...Amante de una sonrisa y de las miradas sin explicación... #QueMeGusta #unrayodesol G o o d n I g h t ☪ Фото опубликовано Georgina Rodríguez # (@georginagio) Авг 29 2016 в 11:22 PDT

Джорджина, как модель по призванию, обожает позировать на камеру. Тем более, есть, что показать!

Alimenta tu alma de Amor y tus miedos morirán de hambre... ❤️ ❤️ ❤️ Фото опубликовано Georgina Rodríguez # (@georginagio) Фев 3 2016 в 1:27 PST

Наряду с профессиональными фотографиями, девушка любит делать селфи.



Gmorning ☔️ Paseito mañanero #work #time Cuando te permites lo q mereces, atraes lo q necesitas Фото опубликовано Georgina Rodríguez # (@georginagio) Окт 17 2016 в 1:02 PDT

А эту фотографию, демонстрирующую загорелые прелести, избранница Роналду прокомментировала весьма эмоционально: "Viva la vida, viviendo la vida, vive la vida!! ("Живая жизнь, живая жизнь, живая жизнь!!).

У невесты иконы футбола, безусловно, есть чувство юмора. На этой фотографии Джорджина, видимо, показывает, как делает маску для лица.

G o o d D a y ☀️ Te quiero infinito!! Mímate, quiérete, cuídate. Фото опубликовано Georgina Rodríguez # (@georginagio) Ноя 17 2016 в 1:23 PST

Как писали Dni.ru, Криштиану Роналду встречается с Джорджиной с декабря минувшего года. Впервые в статусе пары они появились на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards. Большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес. Кроме того, модели удалось поладить с шестилетним сыном футболиста, который также присутствовал на вручении The Best FIFA Football Awards.