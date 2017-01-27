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На ком женится Криштиану Роналду

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio
Нападающий испанского "Реала" и капитан португальской сборной по футболу Криштиану Роналду летом 2018 года запланировал свадьбу с моделью Джорджиной Родригес. Dni.ru выяснили, чем же девушка зацепила столь завидного жениха.
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Избранница знаменитого португальского футболиста, судя по ее аккаунту в Instagram, любит спорт. Джорджина с удовольствием демонстрирует свои достижения в тренажерном зале. Да и как же иначе: невеста Роналду должна ему соответствовать. Ее растяжке действительно можно позавидовать!

G☀️☀️D M ����R N �� N G #GioTime

Фото опубликовано Georgina Rodríguez #�� (@georginagio)

Titiriteando con mis hermanas �������� #buenasnoches ��

Фото опубликовано Georgina Rodríguez #�� (@georginagio)

Девушка обожает загорать и принимать водные процедуры. Например, в бассейне с пачкой чипсов: модели тоже едят вредные продукты, если очень хочется.

...Amante de una sonrisa y de las miradas sin explicación... ���� #QueMeGusta #unrayodesol G o o d n I g h t ☪

Фото опубликовано Georgina Rodríguez #�� (@georginagio)

Джорджина, как модель по призванию, обожает позировать на камеру. Тем более, есть, что показать!

Alimenta tu alma de Amor y tus miedos morirán de hambre... ❤️�� ❤️�� ❤️��

Фото опубликовано Georgina Rodríguez #�� (@georginagio)

Наряду с профессиональными фотографиями, девушка любит делать селфи. 

Gmorning ☔️���� Paseito mañanero #work #time Cuando te permites lo q mereces, atraes lo q necesitas ����

Фото опубликовано Georgina Rodríguez #�� (@georginagio)

А эту фотографию, демонстрирующую загорелые прелести, избранница Роналду прокомментировала весьма эмоционально: "Viva la vida, viviendo la vida, vive la vida!! ("Живая жизнь, живая жизнь, живая жизнь!!).

Viva la vida, viviendo la vida, vive la vida!! �� #Más #que # Feliz #Love #Summer #Ibiza #vidita #❤

Фото опубликовано Georgina Rodríguez #�� (@georginagio)

У невесты иконы футбола, безусловно, есть чувство юмора. На этой фотографии Джорджина, видимо, показывает, как делает маску для лица. 

G o o d D a y ☀️ Te quiero infinito!! Mímate, quiérete, cuídate.

Фото опубликовано Georgina Rodríguez #�� (@georginagio)

Как писали Dni.ru, Криштиану Роналду встречается с Джорджиной с декабря минувшего года. Впервые в статусе пары они появились на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards. Большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес. Кроме того, модели удалось поладить с шестилетним сыном футболиста, который также присутствовал на вручении The Best FIFA Football Awards.

Автор: Людмила Фоканова27 января 2017, 16:50

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