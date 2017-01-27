По некоторым данным, история с нападением могла быть провокацией
На ком женится Криштиану Роналду
Избранница знаменитого португальского футболиста, судя по ее аккаунту в Instagram, любит спорт. Джорджина с удовольствием демонстрирует свои достижения в тренажерном зале. Да и как же иначе: невеста Роналду должна ему соответствовать. Ее растяжке действительно можно позавидовать!
Девушка обожает загорать и принимать водные процедуры. Например, в бассейне с пачкой чипсов: модели тоже едят вредные продукты, если очень хочется.
Джорджина, как модель по призванию, обожает позировать на камеру. Тем более, есть, что показать!
Наряду с профессиональными фотографиями, девушка любит делать селфи.
А эту фотографию, демонстрирующую загорелые прелести, избранница Роналду прокомментировала весьма эмоционально: "Viva la vida, viviendo la vida, vive la vida!! ("Живая жизнь, живая жизнь, живая жизнь!!).
У невесты иконы футбола, безусловно, есть чувство юмора. На этой фотографии Джорджина, видимо, показывает, как делает маску для лица.
Как писали Dni.ru, Криштиану Роналду встречается с Джорджиной с декабря минувшего года. Впервые в статусе пары они появились на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards. Большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес. Кроме того, модели удалось поладить с шестилетним сыном футболиста, который также присутствовал на вручении The Best FIFA Football Awards.
Судьи пересмотрели результаты голосования
Знаменитая китайская гадалка рассказала, что ждет мировых лидеров в 2017 году
Спевший с Полиной Гагариной артист в тяжелом состоянии
Судя по аккаунту в Instagram, девушка любит спорт