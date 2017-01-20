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Роналду переезжает в Китай

Криштиану Роналду. Фото: GLOBAL LOOK press/Jack Abuin
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду все же станет игроком китайской футбольной команды. Президент испанского клуба Флорентино Перес согласился на продажу спортсмена до окончания срока действия контракта.
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Контракт Криштиану Роналду с "Реалом" истекает в 2021 году, сообщает издание donbalon.com. Однако Флорентино Перес намерен "отпустить" капитана португальской сборной по окончании футбольного сезона 2018-2019 годов.

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 Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Футболист

Добавим, китайский футбольный клуб предложил Криштиану Роналду контракт, согласно которому он будет получать 100 миллионов евро в год. Президента испанской команды "уговорили" досрочно прервать контракт с форвардом за 300 миллионов евро.

Капитан португальской сборной прежде неоднократно заявлял, что закончит свою спортивную карьеру в мадридском "Реале". Однако издание отмечает, что трансфер Роналду в китайскую сборную не станет его последним шагом. В будущем он может выступать в Major League Soccer – высшей профессиональной футбольной лиге США и Канады.

Напомним, Криштиану Роналду по версии Международного центра спортивных исследований занял в списке самых дорогих футболистов лишь седьмую строчку. Капитан португальской сборной оценивается в 126,5 миллионов евро.

Криштиану Роналду выступает за мадридский "Реал" с 2009 года. В январе 2017 года португалец был признан лучшим футболистом мира по версии FIFA. 

Автор: Константин Улюкаев20 января 2017, 12:24
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