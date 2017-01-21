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Раненого Роналду поймали фотографы

Криштиану Роналду. Фото: GLOBAL LOOK press/Mutsu Kawamori
Папарацци удалось подловить форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду после тренировки, когда он заходил в автобус своей команды. На снимке видно, что рука у футболиста забинтована.
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Сообщается, что Роналду сильно ушиб руку во время вечерней тренировки "Реала", передает Life.ru. Команда готовится к 19-му туру испанской Ла Лиги, где должна встретиться с "Малагой". На данный момент специалисты не берутся судить, как травма Роналду скажется на его грядущей игре.

Отметим, после 17 матчей "Реал" с 40 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Ближайшими соперниками мадридского клуба оказались "Севилья" и "Барселона". Они уже отыграли 18 матчей, однако все равно отстают от лидеров турнирной таблицы на одно и два очка соответственно.

Отметим, ранее появилась информация о том, что Криштиану Роналду станет игроком китайской футбольной команды.  Его контракт с "Реалом" истекает в 2021 году, однако президент испанского клуба Флорентино Перес согласился на продажу спортсмена до окончания этого срока.

Криштиану Роналду контракт, согласно которому он будет получать 100 миллионов евро в год. Президента испанской команды "уговорили" досрочно прервать контракт с форвардом за 300 миллионов евро.

За мадридский "Реал" Роналду выступает с 2009 года. В январе 2017 года португалец был признан лучшим футболистом мира по версии FIFA.

21 января 2017, 17:53
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