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Роналду назначил дату свадьбы
Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес запланирована на лето 2018 года, сообщает Correio da Manha. Официально футболист состоит в отношениях с моделью с декабря 2016 года. Напомним, впервые в статусе пары их увидели на церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards.
Большую роль в судьбе Криштиану Роналду сыграла его мать. Она поладила с Джорджиной Родригес, хотя прежде у нее были напряженные отношения с девушками ее сына. Она сильно повлияла на решение игрока мадридского "Реала", одобрив ее кандидатуру.
Также модель нашла общий язык и с шестилетним сыном португальца, который также присутствовал на вручении The Best FIFA Football Awards. На некоторых фотографиях с церемонии она даже обнимает ребенка.
Напомним, о романе нападающего мадридского "Реала" с испанской моделью заговорили в ноябре 2016 года, когда Криштиану Роналду в парике и солнцезащитных очках, с накинутым капюшоном вместе со своей возлюбленной попытался незамеченным пройти в парижский Диснейленд. Однако журналисты смогли запечатлеть его во время поцелуя с новой девушкой.
Cristiano Ronaldo's stunning new girlfriend is a 'Spanish Gucci employee' https://t.co/UejF8y4uD8 pic.twitter.com/5tEZAVTCK6— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 23 ноября 2016 г.
Впрочем, на публике эта пара долго не появлялась. Тем не менее, модель иногда посещала матчи мадридского "Реала". Также их видели вместе на мероприятии Dolce & Gabbana.
Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez #georginarodriguez #cristianoronaldo #Ronaldo #cr7 #realmadrid pic.twitter.com/geLP6SX9Be— Georgina Rodriguez (@georginagio7) 16 января 2017 г.
Напомним, самые долгие и известные всему миру отношения Криштиану Роналду были с российской моделью Ириной Шейк. Сейчас бывшая девушка футболиста носит ребенка от голливудского актера Брэдли Купера. Однако, как писали Dni.Ru, состояние беременной ухудшается.
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