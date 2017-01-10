Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой

Капитан португальской сборной по футболу Криштиану Роналду продемонстрировал свою новую девушку. На церемонии вручения премии The Best FIFA Football Awards спортсмен появился вместе с сыном и испанской моделью Джорджиной Родригез.

Церемония прошла 9 января в немецком Цюрихе, сообщает Daily Mail. Вручение премии лучшему футболисту 2016 года – первое совместное появление влюбленных на публике. Во время мероприятия пара вместе с Роналду-младшим долго позировала перед фотографами.

Первые слухи о романе нападающего мадридского "Реала" с испанской моделью появились в ноябре 2016 года. Тогда Криштиану Роналду в парике и солнцезащитных очках, с накинутым капюшоном попытался незамеченным пройти в парижский Диснейленд вместе с Джорджиной Родригез. Однако журналисты все же узнали футболиста и даже запечатлели его во время поцелуя с новой девушкой.

Тем не менее на публике эта пара прежде не появлялась. Однако испанка посещала несколько матчей мадридского "Реала". Также Роналду и Родригез видели вместе на мероприятии Dolce & Gabbana.

Совместные появления капитана португальской сборной и испанской модели участились после того, как в СМИ разгорелось обсуждение возможной нетрадиционной сексуальной ориентации спортсмена. Напомним, нападающий мадридского "Реала" во время ссоры с полузащитником команды-соперника Коке назвал себя "богатый гей".

До карьеры модели Джорджина Родригез занималась танцами. Теперь 21-летняя испанка работает в итальянском доме моды Gucci.

Cristiano Ronaldo's stunning new girlfriend is a 'Spanish Gucci employee' https://t.co/UejF8y4uD8 pic.twitter.com/5tEZAVTCK6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 23 ноября 2016 г.

Напомним, самые долгие и известные всему миру отношения Криштиану Роналду были с российской моделью Ириной Шейк. После расставания с возлюбленной футболист неоднократно встречался с девушками, внешне очень похожими на нее. Например, спортсмен закрутил роман с сербской моделью Кристиной Перич. Переписываться с ней он начал, еще будучи в отношениях с россиянкой.