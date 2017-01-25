Роналду увезли на скорой

Форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду доставили в больницу на машине скорой помощи. Причиной тому стала острая боль футболиста в правом запястье.

Капитан португальской сборной почувствовал боль в запястье за рулем Lamborghini Aventador, сообщает The Sun. Он вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес ехал в Мадрид с горнолыжного курорта в Навасерраде.

Из-за травмы Роналду не смог дальше управлять транспортным средством, ему пришлось бросить автомобиль на дороге. Он вызвал скорую помощь, которая доставила его вместе с девушкой в больницу. Позднее брошенный Lamborghini Aventador был эвакуирован.

Представители мадридского "Реала" и сам Криштиану Роналду пока не комментируют информацию о произошедшем. В полиции и службе скорой помощи также не ответили на запрос СМИ.

Предположительно португалец получил травму запястья в матче против испанского футбольного клуба "Малага". Мадридский "Реал" 21 января одержал победу над противником со счетом 2:1, однако Роналду в этой игре был почти незаметен.

Фото опубликовано Real Madrid For Ever ��❤️ (@real_madrid_bo_kurd) Янв 21 2017 в 5:50 PST

Между тем тренер сборной Зинедин Зидан заявил, что Криштиану Роналду примет участие в матче против клуба Celta Vigo за Кубок Испании по футболу, несмотря на травму. "Если с ним все в порядке, а я думаю, что с ним все в порядке, то он будет с нами. Это всего лишь ушиб. Он беспокоил его какое-то время, но теперь с ним все хорошо", – сказал наставник.

Напомним, 21 января фотожурналисты поймали форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду после тренировки, когда он заходил в автобус своей команды. СМИ обратили внимание на то, что на снимках рука у футболиста была забинтована.