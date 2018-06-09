К чему снится пляж

Лето – традиционная пора отпусков. А отдых на пляже – не менее традиционный способ хорошо провести время после напряженных трудов. Неудивительно, что подобное видение часто посещает людей во сне. Однако что оно означает? Читайте в материале Dni.Ru.

В массовом сознании пляж прочно ассоциируется с отдыхом, приятным времяпрепровождением, развлечениями и другими столь милыми сердцу вещами. Поэтому и сон, в котором местом действия выступала прибрежная зона, чаще всего можно расценивать как добрый знак. Впрочем, тут все сильно зависит от деталей.

Так, если во сне пляж был песчаным, уверены толкователи снов, то человеку стоит приготовиться к наполненной комфорта жизни. А вот галечный указывает на некоторую непредсказуемость судьбы и неоднозначные перемены. Но, пожалуй, самый неприятный из всех видов пляжей, которые можно увидеть во сне, представляет собой необустроенную береговую линию, заваленную мусором, водорослями и прочими мешающими наслаждениям вещами. Это значит, что в реальной жизни отдых сновидца будет ждать еще очень не скоро.

Кроме того, дополнительные оттенки значения дает и море, омывающее пляж. Сильные волны обещают жизненные испытания как личного, так и делового характера. Штиль же должен навести на мысли о стабильности, отсутствии резких изменений.

Если человек во сне гулял по мели и любовался видами, то, возможно, отдых ему не так уж и необходим – такое видение значит, что в глубине души человек уже достиг комфорта. А вот сон, в котором человек любовался морем из положения лежа, символизирует душевное беспокойство, вызванное заботами о будущем.

Если человек обгорел, то наяву надеяться на поддержку близких ему не стоит. Если же лежание на солнцепеке обошлось без эксцессов, то сновидца ждет период спокойствия.

Зигмунд Фрейд также не обошел вниманием этот яркий образ, временами возникающий в снах. В любом случае, был уверен психолог, такой сон указывает на желание или возможность высвободить время на релакс. При этом пустынный пляж предвещает отдых в гармонии с собой. Заполненный людьми пляж обещает приятную компанию. А нудистский буквально кричит о грядущих приключениях интимного характера.