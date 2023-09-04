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Почему нельзя заставлять учиться?

Почему нельзя заставлять учиться?
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Светлана Шмонина

Светлана Шмонина

 Сооснователь и руководитель онлайн-школы "Зачетный курс", преподаватель по обществознанию. Подробнее - в "Телеграме"

Каждому человеку хочется учиться быстро, легко и с удовольствием. На деле нередко все наоборот.

Неважно, сам ученик что-то делает через силу или его заставляют родители, последствия всегда неприятные. В самом худшем случае, это выгорание и потеря интереса, которые потом приходится восстанавливать с помощью психологов и медикаментов. Почему заставлять учиться нельзя? Как мотивировать ребенка и помочь получать знания максимально легко? "Дни.ру" рассказала руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Шмонина.

1. Когда ребенок заставляет себя сам или на этом настаивает родитель, учеба превращается в процесс "для галочки". В этом случае знания не задержатся долго в голове. Любая зубрежка, запоминание параграфа для оценки, не несет никакой ценности и полезности для мозга, так как погружение в тему не вызывает интереса. Поэтому очень часто на контрольной ребенок не вспоминает то, что просто зазубрил пару месяцев назад.

2. Настаивание со стороны родителей на изучении определенного предмета, без учета интересов ребенка (например, модного направления – IT) или английского языка, может привести в тому, что он будет ненавидеть этот предмет, а в дальнейшем и сам процесс обучения. Сначала, в силу возраста, он будет подчиняться, а позже, в качестве протеста – не захочет идти в 10 и 11 класс и получать дальнейшее образование.

3. В подростковом возрасте может нарушиться доверие между родителем и ребенком, которое и так достаточно хрупкое в этот период. Если ребенка заставлять, он будет искать поддержку в соцсетях, каких-то сомнительных компаниях. Результат – испорченные отношения в семье, полное отсутствие мотивации в учебе.

4. Если человека заставляют, нередко включается психосоматика – тело "подхватывает" нежелание учиться и начинаются простуды, головные боли, воспалительные процессы. В старших классах многие дети уже принимают антидепрессанты в силу повышенной загруженности, неумении качественно отдыхать и распределять нагрузку.

5. Ошибок всегда больше, если ребенок сделал задание через силу или кто-то заставил выучить. Мозг устроен достаточно просто: есть цель – будет интерес, внимание, сосредоточенность. Многие дети чувствительны к своим ошибкам, что в свою очередь может привести к искаженной самооценке.

Конечно, в любой семье бывают ситуации, когда важно настоять на своем и ребенок должен сделать важное задание, выучить стих или правило. Но это не должно стать вариантом нормы. Любому ребенку получение новой информации, навыков, знаний должно быть интересно.

Вопрос лишь в правильной подаче и мотивации. Как ее создать?

– Прежде всего, уйти от установки, что учеба – это скучное и монотонное занятие. Как правило, многие взрослые транслируют такую подачу ребенку еще в начальной школе, вспоминая свое прошлое. В таком случае ждать результата – бессмысленная затея. Уже с начальной школы важно прививать интерес к знаниям, поддерживать интересы ребенка, не заставлять читать, а прививать тягу к чтению.

– Договариваться. Нашему мозгу всегда приятнее лениться и откладывать дела на потом – ему важно помогать. Если ребенок отказывается, можно сказать: "Давай ты начнешь делать, минут 15-20, потом перерыв". Для дошкольников и младших школьников отличный вариант – интересный кроссворд, энциклопедия, стихи и т.д. Для более старшего возраста – договоренность в обмен на что-то. Например, разрешение поиграть в любимую игру или сходить с друзьями в кафе.

– Вызывать интерес к теме. Всегда скучно просто прочитать главу. Но если это будет объяснение, пересказ, то ребенок лучше поймет и запомнит материал. Всегда поможет прочитать вслух и "разжевать" на простом и доступном языке. В старшем возрасте попросить рассказать, что ребенок понял, усвоил и обсудить тему.

– Внимательно отнестись к выбору репетитора. Одному ребенку подойдет строгость, другому – мягкий подход. Квалификация и опыт преподавателя, конечно, важны. Но гораздо важнее – горящие глаза ребенка, умение преподавателя увлечь. Даже если школьник не силен в каком-то предмете, у него будет ожидание интересного урока, желание порадовать учителя и себя, цель развиваться дальше.

– Все вопросы со школьным учителем важно обсуждать в доброжелательной манере. Любой учитель заинтересован хороших знаниях и высоком балле на экзаменах. Разговор без претензий принесет больше пользы ребенку и улучшит атмосферу в семье.

– Важен настрой на увлекательное будущее. Когда родители делятся воспоминаниями о школьной и студенческой жизни, это помогают детям двигаться вперед. А если они своим примером могут доказать, насколько важна в жизни перспективная работа, путешествия, реализация своих желаний – особенно. Ребенок сможет понять, что поступление на востребованные факультеты невозможно без качественных знаний и желания эти знания получать.

Чтобы не допустить выгорания, важно не загружать ребенка уроками и дополнительными занятиями до следующих каникул. У него всегда должно быть свободное время на хобби, свои интересы, прогулки. Если видно, что ребенок устал и "на грани", лучше устроить внеплановый выходной с просмотром фильма, теплым какао или совместной прогулкой. Иначе потом придется сидеть на больничном и наверстывать упущенное. И, конечно, нужно поддерживать веру ребенка в себя всеми возможными методами и способами, которые в каждой семье – свои.

4 сентября 2023, 04:10
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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