Жителей Подмосковья приглашают на "Экологические игры"

С сегодняшнего дня в Московской области стартует экологический квест – "Экологические игры 2025". Проект организован Министерством ЖКХ региона и Российским экологическим оператором при поддержке нацпроекта "Экологическое благополучие".

Участникам предстоит выполнять различные задания: от поиска пунктов сбора вторсырья до выявления незаконных свалок. За успешное прохождение этапов будут начисляться баллы.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе, в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начисляться баллы. Цель — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Партнерами проекта выступают более 20 компаний, среди них крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Условия участия:

Установить приложение «Уберу» (есть во магазинах приложений App Store, Google Play, Rustore, AppGallery).

Зарегистрироваться.

Выполнять еженедельные задания и загружать подтверждения.

«Экопросвещение помогает людям обретать новые полезные привычки и в целом менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый из них. Экологические игры на базе сервиса «Уберу», которые РЭО устраивает совместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процесс интересным и наглядным», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Акция продлится до 21 сентября, старт возможен в любой момент.