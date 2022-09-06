Луп Брусничник: народные приметы 5 сентября

История
В этот день принято отмечать и чтить память святого Луппы Солунского, бывшего слугу великомученика Димитрия Солунского. Последний, перед казнью, поручил Луппе раздать бедным свое имущество. За все деяния и чудеса Луппа тоже стал мучеником. Его казнил император Максимилиан за проповедь христианства.
На Руси за святым прижилось имя Луп Брусничник. Праздник приходится на период созревания брусники в болотных местностях. Крестьяне, освободившиеся от работ в полях, отправлялись собирать ягоды. Бруснику любили и в качестве лакомств, и ценили за лекарственные свойства. Отвар из листьев помогал при расстройствах кишечника и болезнях печени.
Традиции и приметы
Часть народных поверий связана с брусникой. Если в этот день ягоды уже налились соком и краснели, то с жатвой нужно было спешить. Не забывали и про сбор льна. "На Лупа лен лупится ", — говорили люди.
С наступлением осени люди следили за птицами. Если в Лупов день журавли потянулись на юг, зима придет рано. Клин летит низко — то больших холодов не будет. А когда журавли летят молча и быстро — ждать скорого ненастья.
Что нельзя делать 5 сентября
Деньги в долг не даем — человек заберет у нас счастье.
Жаловаться на жизнь нельзя, а то станет хуже.
Лучше отказаться от уборки, чтобы трудности в жизни прошли мимо.