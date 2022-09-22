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День праведных Иоакима и Анны: православный праздник 22 сентября

День праведных Иоакима и Анны: православный праздник 22 сентября

22 сентября 2022 года православные отмечают день памяти родителей Пресвятой Богородицы.
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ИСТОРИЯ

Праведный Иоаким происходил из рода царя Давида, а святая Анна из рода первосвященника Аарона. У супругов долго не было детей, и они молили Бога о появлении младенца. Они обещали, что если Господь даст им дитя, то они посвятят его Богу. Мужу и жене было уже много лет. Тогда Анна увидела святое чудо. Ангел сообщил ей благую весть о том, что скоро у нее появится ребенок. И родилась Пресвятая Богородица дева Мария. Впоследствии она стала Матерью Иисуса Христа.

Когда на свет появилась Богородица, праведные Иоаким и Анна принесли благодарственные жертвы и дали обет о том, что Богородица не будет ступать на землю, пока не войдет в Храм Божий. Это произошло, когда девочке было три года.

Родители ввели ее в храм Господень в Иерусалиме, где она и осталась служить. Там Пресвятая Богородица вместе с другими девочками изучала Святое Писание и работала. Богородица жила в Храме до 12 лет.

После того, как Пресвятая Богородица покинула отчий дом, ее отец Иоаким умер. Мать Анна жила еще несколько лет при храме, присматривая за маленькой дочерью. Она умерла в возрасте 79 лет.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА: что нельзя делать

В этот православный праздник у верующих принято ходить в храм и помянуть праведных праотцов Богородицы святых Иоакима и Анну. В этот день нельзя сквернословить и сплетничать, не стоит употреблять алкоголь и делать грязную работу по дому.

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Иоаким и Анна. Фото: Vadim Nekrasov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2022, 00:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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