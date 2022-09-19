Михайлово чудо: что нельзя делать в народный праздник 19 сентября

19 сентября 2022 года православные верующие отмечают Михайлово Чудо. Это важный христианский праздник.

ИСТОРИЯ

В этот православный праздник христиане вспоминают святого Архангела Михаила, которого считают покровителем сильных и доблестных. В Священном Писании архангел Михаил зовется князем и вождем воинства Господня, основным борцом с дьяволом и беззаконием на Земле. Церковь называет Архангела Архистратиг, что означает старший воин или вождь.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот день нельзя есть тяжелую пищу, а остатки еды стоит не выбрасывать, а припасти и отдать обездоленным животным. Нельзя также мыть голову, чтобы не смыть ум.

В этот церковный праздник следует остерегаться всего острого, чтобы не порезаться. Именно поэтому не стоит шить и штопать вещи, резать ткань. Следует помогать всем, кто просит о помощи. Люди верили, что если исполнить это предписание, то Архангел Михаил одарит семью счастьем на целый год.

Нельзя в этот день ссориться с близкими. Если же это произошло, конфликт может затянуться на долгие годы. Также запрещается выполнять тяжелую работу дома и на земле. Также нельзя собирать чернику и печь хлеб.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В день Михайлова чуда стоит провести время за молитвой и добрыми помыслами. Лучше простить старые обиды и отпустить ситуацию. Если попросить у Архангела здоровья со светлыми помыслами, то он обязательно поможет.

В народе считается, что если в этот церковный праздник березы еще стоят зеленые, то зима будет ранняя и холодная. Если в сумерках по небу плывут синие облака, скоро погода изменится. Если на улице все еще тепло, то осень будет долгая.