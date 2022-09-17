День иконы Божией Матери Неопалимая Купина: запреты на 17 сентября

17 сентября православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина.

ИСТОРИЯ

Неопалимая Купина дословно означает "несгораемый куст". Икона Божией Матери представлена в уникальном иконографическом стиле. Данный образ отсылает нас к событиям, описанным в ветхозаветных приданиях. В частности, сюжетная линия описана в книге Исход. Там говорится о том, как Моисей у подножья горы Синай увидел терновый куст, который горел, но не сгорал. В этом образе к пророку явился Бог и возложил великую миссию по выводу израильтян из Египта.

Изначально на иконе изображался сам горящий куст, однако потом образ приобрел более схематичное выражение. На нем появилась Богоматерь с младенцем, сюжеты из Ветхого Завета и ангелы. Икона написана в I веке нашей эры, однако ее автор доподлинно неизвестен.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Вообще икона Божией Матери Неопалимая Купина в народе считается защитницей от пожара, поэтому в праздник запрещено разводить костер. Также в этот день нельзя хвастаться перед другими или одалживать вещи – все это может привести к бедности.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

17 сентября следует молиться об исцелении от болезней, особенно от ожогов. Также православные верят, что икона защищает дом от бедствий, а скотину от падежа. Наши предки в этот день начинали собирать урожай лука. Его обязательно нужно было добавить в еду, а также развесить по дому в качестве оберега. Согласно народной примете, если в день иконы Божией Матери Неопалимая Купина шел дождь, значит оставшаяся осень будет сухой.