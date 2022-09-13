Положение честного пояса Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 13 сентября

История праздника
Пояс Пресвятой Богородицы – христианская реликвия, принадлежавшая, согласно преданию, самой Деве Марии. Мать Иисуса Христа самолично соткала пояс, а затем вверила его на хранение апостолу Фоме. Реликвия вначале находилась в Иерусалиме, а затем была перемещена в Халкопратийскую церковь Константинополя.
Несколько веков пролежала реликвия запечатанной в ларце, пока императрице Зое, супруге правящего на тот момент Льва Мудрого, не явилось видение: она получит исцеление, если притронется к поясу Пресвятой Богородицы. Женщина страдала от болезни, которую не могли исцелить молитвами.
Тогда Лев Мудрый обратился к действующему патриарху за разрешением. И чудо: как только пояс был возложен на Зою, она тотчас же исцелилась. В благодарность она расшила пояс золотыми нитями, а затем реликвию снова надежно запечатали.
В память об этих событиях и был объявлен праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы. Реликвия была разделена на три части и отправлены в Афонский Ватопедский монастыреь, в Трирский монастырь и в Грузию.
Что нельзя делать в этот день
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запрещено не только ссориться, но и даже повышать голос;
- нельзя устраивать шумные праздники с большим количеством людей;
- нельзя употреблять алкоголь;
- нельзя брать деньги в долг;
- плохой день для путешествий – лучше отложить дальнюю дорогу;
- пересаженные растения будут плохо расти;
- не принимают подарки от незнакомых или малознакомых людей – можно перенять их проблемы.
Что можно делать
в этот день
- начинать сбор клюквы и делать из нее заготовки;
- собирать корнеплоды;
- заняться уборкой и избавиться от старых вещей – на их место придет счастье;
- думать о позитивных вещах;
- ставить точку в надоевших отношениях;
- мириться с близкими.
Погода
- одуванчик зацвёл — будет теплая осень;
- лягушки прячутся — скоро сильное похолодание;
- выпавший снег скоро растает;
- большие муравейники – к морозной зиме;
- журавли низко летают — к зиме тёплой;
- летящие лебеди — будет снегопад;
- утренний туман – будет безветрие;
- пауки спрятались – к дождю;
- журавли поют – к дождю;
- журавли летят разрозненно – год будет засушливым и неурожайным.
Именины
Дмитрий, Геннадий, Михаил, Александр, Владимир, Мирон.