Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать 11 сентября

ИСТОРИЯ
Миссия величайшего пророка и предшественника Иисуса Христа Иоанна была в знакомстве с Иисусом Христом, сыном Божьим. Иоанн должен был узнать его среди тысячи других и рассказать миру о Его пришествии. В Евангелии его называют гласом Божим. Именно Иоанн Предтеча крестил Иисуса. Этот праздник православные отмечают 19 января. Он известен под названием праздник Крещения Господня.
Иоанна Пророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода) отсечением головы. Иродиада не разрешила похоронить тело и голову пророка, чтобы тот не воскрес, поэтому глава Крестителя была закопана в нечистом месте.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Считается, что Иван с собой забирает лето и наступает полноценная осень.
Новый сезон — время нового денежного расчета. В этот день оплачивались летние работы.
Купцы в праздник устраивали ярмарки и ивановские торги.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 СЕНТЯБРЯ
В этот день православные держат строгий пост.
Нельзя пить вино, а в храмах звучат молебны за физическую и духовную трезвость.
В старину в этот день не ели ничего круглого и не брали в руки косу или топор, чтоб не оскорбить память смерти Крестителя.