Семья может разрушиться: что нельзя делать в день Трофима Бессонника 5 августа

5 августа 2022 года по народному календарю отмечается день Трофима Бессонника.

На Руси в этот день есть много примет и запретов. Крестьяне начинали активно собирать малину и калину, а также делать всяческие работы по хозяйству.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

В этот день не принято долго валяться в постели и лениться. Также нельзя ложиться рано спать. На Руси верили, что наступает самая жаркая пора полевых работ, плоды которой будут видны зимой.

Запрещается в этот день заниматься работой, которая не приносит никакой пользы. Нельзя показывать видимость работы и притворяться тружеником. На руси верили, что такое лукавство непременно станет причиной бед.

Строго запрещалось вырубать калину с участка. Люди верили, что это принесет несчастье в семейной жизни. Не стоит в этот день жадничать и жалеть денег и добра. Нельзя преследовать меркантильные интересы. Это может только усугубить положение дел в финансовой сфере.

Нельзя в этот праздник давать родным пробовать варенье. Это могло привести к тому, что блюдо испортится.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Если в этот народный праздник на небе много облаков, впереди грядет похолодание и дождливая погода. Если по земле стелется вечерний туман, на следующий день жди тепла.

Если на небе светят яркие звезды, значит будет ясная и теплая погода. Если голуби рано летят домой, жди дождя и грозы. Если паук плетет в этот день паутину во время дождя, жди солнца в скором времени.

Если прошел град, значит скоро наступит похолодание. Если растение донник поникло, жди ненастья. Если в реке всплыл сом и долго дышит водой, жди дождя. Также к похолоданию частое ухание филина.